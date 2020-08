Tinerii vasluieni cu COVID plecați la mare, aduși cu forța acasă. Chiar părinții le-au băgat în cap că virusul nu există

“Opt dintre ei au deficiente respiratorii, febrã si tuse”

Dupã ce primul transport, de 17 persoane, a ajuns la spitalul din Bârlad, purtãtorul de cuvânt al unitãtii sanitare a dat o declaratie referitoare la situatia pacientilor. “Au fost adusi 17 pacienti din zona litoralului, dintre acestia 12 sunt minori, iar opt prezintã simptome sugestive de infectie cu SARS- CoV-2, având deficiente respiratorii, febrã si tuse. Toti cei 17 sunt contacti ai unui caz confirmat, ei au fost internati ca si suspecti. Au fost testati asearã (n.r. marti seara) si se asteaptã rezultatele. Acestea vor fi cunoscute cel mai probabil disearã sau mâine dimineatã (n.r. joi dimineatã). În functie de acestea, se va decide dacã vor începe terapia sau dacã vor pleca acasã sub supraveghere”, a declarat medicul Angelica Gramaticu, purtãtorul de cuvânt al Spitalului Municipal de Urgentã “Elena Beldiman” Bârlad.

Redactorii ziarului Vremea Nouã au stat de vorbã cu tatãl uneia dintre fetele din grup, care nu crede un cuvânt din ce au comunicat autoritãtile sanitare. Bãrbatul ne-a declarat cã totul face parte dintr-un plan bine pus la punct prin care se urmãreste obtinerea unor bani. “Fata mea se aflã într-una din ambulantele care se întorc acum din Constanta. De asearã comunic continuu cu ea, mã tine la curent cu tot ce se întâmplã acolo. Mi-a spus cã niciun coleg din grupul ei nu strãnutã, nu tuseste, toti sunt sãnãtosi, dar supãrati cã sunt nevoiti sã se întoarcã acasã mult mai devreme. Au plecat pe litoral vinerea trecutã si urmau sã se întoarcã vinerea asta. Si-au întrerupt vacanta din cauza acestei mascarade. Nu cred în povestea asta atât timp cât statul “mãnâncã” bani pentru fiecare caz de COVID-19 raportat. Pentru autoritãtile sanitare, starea în care suntem e idealã pentru cã acum se fac foarte multi bani. Vom sta în amorteala asta si ne vom obisnui cu mãstile si cu luatul temperaturii, apoi vor veni cu alte mãsuri si mai restrictive, iar noi vom tãcea în continuare pânã vom rãmâne fãrã niciun drept. În acel moment ne va fi foarte greu sã mai facem ceva. Cum vã explicati cã tatãl acelei fete, despre care se spune cã este pacientul zero, a fost dupã ea la mare, sã o aducã acasã. Dacã el este contact direct al fetei, nu trebuia izolat de urgentã? De ce a fost lãsat sã meargã prin tarã, desi sunt suspiciuni cã si el ar putea avea virusul? Totul e cusut cu atã albã. De asta i-am si spus fetei cã în momentul când ajunge acasã, va sta în izolare, dar la spital eu nu o duc sub nicio formã. Nu are ce cãuta acolo. O tratez acasã cu paracetamol si aspirinã, medicamentele care se dau si în spital”, ne-a spus tatãl unei fete care face din grupul de adolescenti suspicionati de COVID-19.

