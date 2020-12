Ţintind gămălia cu puşca

Laura Ilie, fostă Coman, este campioană europeană, medaliată cu aur la Jocurile Europene de la Minsk şi calificată la Jocurile Olimpice Tokyo. Ea deţine recordul european al probei de 10 m puşcă aer comprimat cu 251,3 puncte, iar la Tokyo, sportiva antrenată de Marin Olimpiu vrea o medalie olimpică. În 2020, pe lângă faptul că nu a putut participa la competiţii, Laura spune că s-a maturizat, iar sportul a ajutat-o foarte mult. Sportiva de 27 de ani a divorţat, iar de acum va apărea la concursuri drept Laura Ilie şi nu Laura Coman, aşa cum era cunoscută până acum. „Am curaj, îmi ascult instinctele, aparenţele nu te ajută cu nimic. Sportul m-a pus în situaţii dificile şi am trecut peste ele. La mine totul e mişcare, o trebuie să trag de 60 de ori într-un vârfuleţ de ac, în nouăsubdiviziuni, trebuie să fii cu mintea acolo, plus presiunea din sală. 2020 a fost un an care m-a surprins, m-a maturizat foarte mult, a trebuit să improvizez antrenamentele, aveam machetă acasă, nu trăgeam efectiv, dar m-am descurcat cu brio”, a declarat Laura Ilie pentru News.ro.

Cel mai mare şoc pentru Laura Ilie a fost că Jocurile Olimpice nu s-au mai disputat. “Le aşteptam de 12 ani, dar apoi mi-am dat seama că nu o zi mă caracterizează pe mine ca sportiv. Mi-am dat seama că nimic nu este întâmplător. Am zis că nu mai stau la mâna nimănui, am fost prima calificată după Robert Glinţă. Acum ţine doar de mine să particip la JO şi să iau o medalie. Cred că voi face o mare bucurie”.

„Instabilitate” este cuvântul ales de Laura pentru anul 2020. “Nu ştiam când va fi următorul concurs, nici acum nu ştim, în cărţi avem CE din Finlanda, din martie, sper să obţin titlul a treia oară. Acum îmi doresc CM, JO, mai sunt lucruri pe lista mea. Restul e o poveste frumoasă. Eu am fost sportiva surprizelor, am fost surprinsă şi neplăcut dar din toate am învăţat câte ceva.! Eu nu mă gândesc nici la un foc tras prost, nu ştiu ce va fi...vreau să fiu surprinsă, atunci am o satisfacţie, atunci simt că sunt la locul potrivit. Mereu merg cu ideea că, după orice furtună, vine şi soarele”.a mai precizat Laura.