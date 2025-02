Titularizare sau autonomia școlilor pentru angajare? Liderul USLIP Iași: „Examenul este transparent și obiectiv”

Într-un interviu acordat în această săptămână pentru EduPedu, Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat că ia în considerare regândirea examenului de Titularizare, întrucât nu este o practică răspândită la nivel european. În acest context, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași, Laviniu Lăcustă, apără actualul mecanism, considerându-l transparent și obiectiv, și respinge ideea descentralizării, despre care crede că ar favoriza angajările subiective.

Liderul USLIP Iași susține că examenul de Titularizare este transparent și obiectiv, având subiecte unice la nivel național, iar corectarea tezelor desfășurându-se în alte județe. El consideră că acest examen este esențial pentru o ierarhizare corectă a candidaților și se opune descentralizării școlilor, deoarece acest lucru ar putea favoriza angajările pe criterii subiective.

Președintele USLIP Iași propune chiar o extindere cu adevărat a concursului la nivel național, pe ideea sistemului rezidențiatului, astfel încât profesorii să poată alege posturi din orice județ, nu doar din cel în care au susținut examenul.

În plus, profesorii își pot continua evoluția profesională prin definitivat și grade didactice, având ulterior posibilitatea de transfer pe baza unui dosar. Lăcustă a accentuat ideea că examenul de Titularizare este unul „extrem de dificil”, lucru care asigură „un standard ridicat de selecție”.

În ceea ce privește cazurile în care titularizarea pe post s-ar face cu note de 3 sau 4 în examen, datorită relațiilor din sistem, președintele USLIP Iași spune că astfel de situații ar fi ușor de urmărit.

Laviniu Lăcustă se opune ferm autonomiei școlilor în angajarea profesorilor, argumentând că învățământul este național și trebuie să ofere condiții egale pentru toți. El consideră că examenul de Titularizare este cel mai obiectiv și corect sistem de selecție, asigurând transparență și securitatea subiectelor.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, într-un interviu pentru Edupedu, că examenul de Titularizare este o practică specifică României și nu se regăsește la scară largă în alte țări europene.

„Nu știu, nevenind din acest sistem, dar am dat și celor cu care lucrez în zona de consilieri această temă. Ce pot să vă spun până acum e că am descoperit că într-adevăr acest examen de titularizare este destul de specific pentru noi, nu-l găsești ca practică sau cel puțin ca o practică răspândită la nivel european. Și asta din start mie îmi pune un semn de întrebare și că trebuie să regândim lucrurile. Cum trebuie să le regândim iarăși în acel moment știu doar e o problemă. Nici măcar nu corespunde, cum am spus, cu ce se întâmplă la nivel european și vom căuta o soluție astfel încât să avem un model care să ne integreze în ce se întâmplă și la alții la care noi ne raportăm. Eu știu, dar iarăși trebuie să verific acest lucru, că nota pe partea de suplinire o poți invoca de la un an alt la altul”, a declarat Daniel David, ministrul Educației și Cercetării.