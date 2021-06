Titus Banc sau povestea românului care a creat un site care salvează vieți

În Martie 2010 am fost nevoit să trec printr-o serie de evenimente foarte neplăcute, tatăl meu s-a îmbolnăvit brusc și s-a stins în aproximativ o lună. De când am aflat vestea despre boală și până ce totul s-a terminat în cel mai trist mod posibil, au fost momente în care am avut deseori senzația că mă lovește un tren sau îmi fuge pământul de sub picioare. Problema mea și a familiei mele era cea mai mare problemă din lume și aș fi dat absolut orice să o rezolv cumva. Parcă eram în linia întâi a unui front și luptam cu îndârjire împotriva unui sistem prost.