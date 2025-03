To DEI or not to DEI, that is the question

Practic, cu puțin efort, mai era un pic și toți ne-am fi încadrat, într-un fel sau altul, în vreun „sector” al DEI – toți am fi avut nevoie de ajutor guvernamental ca să trăim niște vieți așa cum am fi vrut noi, pe banii statului. Și aici intervine blocajul și criza. Pentru că se știe că nicio dictatură nu vine singură, nu apare din neant, ea este un efect al altei dictaturi anterioare, una nevăzută, dar acceptată în mod tacit.

Nu știu ce să mai zic în legătură cu evenimentele actuale. Pur și simplu e o mană cerească pentru mass-media, pentru cetățeanul curios, avid după informație. De mult timp nu a mai fost pe „piață” o asemenea „recoltă” de știri interesante, picante, șocante. Ca jurnalist sau simplu individ ce vrea să fie informat, deja te vezi în situația în care trebuie să faci selecție la sânge dintre o mulțime de știri care altădată erau aur curat, cu care acum câțiva ani făceai trafic maxim pe toate rețelele. Dacă aveai una singură ca astea atunci, erai „boss”. Azi, în schimb, jonglezi cu ele și ești nevoit să selectezi și să arunci la gunoiul uitării bunătăți de noutăți.

În fine. Ce mi-a atras atenția zilele astea nu sunt alegerile din România, pentru că e subiect prea popular, ci importanța care se acordă, în special de către noua administrație a lui Trump, așa-numitei „Revoluții a bunului-simț”. Ce-i drept, nu e tocmai o traducere corectă a termenului din engleză, „common sense” înseamnă ceva destul de diferit de ceea ce înțelegem noi prin „bun-simț” și nu poate fi decât parafrazat. În română, „bunul-simț” e legat foarte mult de politețe, de educație, de bună creștere. În engleză e altceva, e un fel de normă general recunoscută și admisă de la sine de majoritatea oamenilor.

Iar Trump spune că vrea să facă o revoluție care să reinstaureze acest „simț”, pentru că asta – lucrul de care omul are nevoie – nu mai există în societatea americană. Chiar și în discursul său despre starea națiunii, a vorbit destul de mult despre această revoluție și cât de importantă este ea. Cumva, a dat de înțeles că pentru asta a și venit, pentru a reinstaura normalitatea și pacea în lume. Cu atât mai mult m-a făcut curios.

Unul dintre dezideratele sale, pe care îl voi aborda aici, este lupta împotriva programului guvernamental numit pe scurt DEI (Diversity, Equity, Inclusion). Trump a oprit finanțările pentru agenția USAID, care trăgea destul de mulți bani pentru DEI, și a început, prin intermediul lui Musk, să curețe întreaga structură guvernamentală americană de această deviere „de la normă”. M-a interesat subiectul și am aflat câteva lucruri interesante despre acest „program”.

A început undeva după Războiul Civil. În 1865, de pildă, guvernul american a considerat că era oportun ca veteranii și văduvele de război să aibă avantaje preferențiale față de ceilalți cetățeni. Nu era nimic ieșit din comun aici, ba chiar mie, personal, mi se pare o măsură la locul ei și firească, de „bun-simț”…

Mai târziu, în 1961, președintele J.F. Kennedy a aprobat unele legi care asigurau ca toți angajații guvernamentali să fie tratați corect, fără a ține cont de rasă, credință, culoare sau națiunea de origine. Din nou, mi se pare o măsură de bun-simț, nu-i așa? Mai ales că, în perioada respectivă, în SUA erau încă o mulțime de state care considerau negrii a fi inferiori albilor, la fel și femeile, și multe alte categorii. Asta chiar era o mare problemă. Dacă te gândești că ultima linșare înregistrată oficial în SUA a fost în 1981, îți dai seama în ce hal erau tratate minoritățile în 1961…

Chiar și George W. Bush a luat o măsură în acest sens, în 1990, prin care cerea angajatorilor să ofere condiții speciale de muncă angajaților cu dizabilități.

Toate acestea au fost, până la un punct, acceptabile, ba chiar normale, ca să zic așa. Adică era evident că se cereau luate niște măsuri. Până și la noi, în România, erau mai multe drepturi în unele domenii decât în SUA, să fim serioși. Doar că, de la un punct încolo, lucrurile au cam luat-o razna. Și asta, în special, pentru că au început să fie alocați din ce în ce mai mulți bani, iar cum banul e „ochiul dracului”, nu avea cum să iasă bine.

Practic, fiind vorba de bani, fiecare om care simțea cea mai mică urmă de frustrare apela la organismul DEI, care îi sărea imediat în ajutor. Așa s-a născut, într-un fel, corectitudinea politică, din această dorință de a satisface orice om care, la un moment dat, se simțea nedreptățit față de ceilalți sau de societate, în general. Doar că nu s-a mai ținut cont de faptul că nu poate exista totuși o fericire totală și generală pentru toți și că uneori trebuie să strângem din dinți și să ne adaptăm situațiilor vitrege care nu pot fi niciodată eliminate complet. Practic, cu puțin efort, mai era un pic și toți ne-am fi încadrat, într-un fel sau altul, în vreun „sector” al DEI – toți am fi avut nevoie de ajutor guvernamental ca să trăim niște vieți așa cum am fi vrut noi, pe banii statului.

Și aici intervine blocajul și criza. Pentru că se știe că nicio dictatură nu vine singură, nu apare din neant, ea este un efect al altei dictaturi anterioare, una nevăzută, dar acceptată în mod tacit.

Ca exemplu, în 2020, aproximativ 3,5 miliarde de dolari erau cheltuiți doar în SUA pentru diversitate, echitate și incluziune. Se luau bani din sectoare vitale și se redirecționau aici. Și tocmai atunci, ce coincidență!, a apărut criza legată de uciderea lui George Floyd, dacă mai țineți minte. Drept consecință, fondurile s-au mărit. Trebuia „lucrat” și mai mult la DEI, nu era suficient!…

Joe Biden a semnat ordinul executiv 14035, pe 25 iunie 2021 („Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility in the Federal Workforce”), prin care oficializa – dacă mai era nevoie – obligativitatea principiilor DEI în toate structurile guvernamentale ale SUA. Practic, se punea pe primul plan DEI și abia apoi restul, cum ar fi valoarea, meritul, experiența etc. Se ajungea la situații absurde în care studenți aparținând unor minorități erau acceptați în universități fără examen, doar pentru că erau „altfel” decât ceilalți, și nu pe bază de merit, iar profesori valoroși erau înlocuiți din funcții pentru că nu corespundeau „standardelor”, erau pur și simplu normali, iar așa ceva nu era la căutare. În toate domeniile, oamenii trebuiau acceptați și incluși în primul rând pe criterii DEI, și abia apoi pe cele valorice. Asta deja era prea mult.

Corectitudinea politică ajunsese să se auto-devoreze, ca un șarpe care își mănâncă singur coada. Numărul persoanelor angajate pe motiv de „diversitate” și „incluziune” se tripla aproape în fiecare an. Devenise o soluție de angajare pentru oricine: se declara că face parte dintr-o minoritate, oricare ar fi fost aceea, și gata, calea îi era bătătorită spre „succes”. Consecința era că lucrurile nu mai mergeau cum trebuie, pentru că angajații nu mai erau suficient de competenți, iar societatea, în sine, era în pericol de a nu mai fi funcțională.

Pe acest fond apare Trump, care nu e o întâmplare, ci o consecință a măsurilor exagerate, scăpate de sub control. El numește acțiunile DEI „programe imorale și ilegale de discriminare” și, în plus, „o pierdere de bani”. Doar că al 47-lea președinte trece în extrema cealaltă: își pune oamenii să anuleze absolut tot ce este legat de DEI. S-a ajuns să fie concediați angajați care nu meritau să fie concediați, să fie șterse date care nu ar fi trebuit șterse, să fie anulate fonduri care nu ar fi trebuit anulate, și așa mai departe.

Toate ca toate, astea se întâmplă în SUA, dar ce facem cu noi, cu Europa, cu România? Pentru că și aici au fost și sunt în continuare aplicate principii DEI. Vom fi noi în stare să menținem echilibrul necesar pentru a nu ajunge în extrema lui Trump? Eu sunt tare curios.

Briscan Zara este scriitor și publicist

