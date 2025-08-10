Toaletele de speriat din triajul spitalelor de stat ieșene. „Ziarul de Iași” confirmă plângerile cititorilor: mizerie, improvizații și lipsa produselor sanitare

În urma mai multor sesizări primite la redacție cu privire la toaletele din zona de triaj sau de așteptare a spitalelor de stat din Iași, „Ziarul de Iași” a făcut „turul” acestor băi. Este vorba de toaletele folosite de cei care așteaptă fie în zonele de urgențe, fie pentru a fi consultați pe secțiile spitalelor, și nu toaletele din saloane, destinate pacienților internați.

La o evaluare sumară, majoritatea plângerilor primite de la pacienți de-a lungul timpului se confirmă: multe dintre aceste băi nu sunt igienizate corespunzător, veceurile nu au colac în multe cazuri, lipsește hârtia igienică sau săpunul, iar în unele situații mersul la baie devine o adevărată aventură. Există însă și excepții.

La Elena Doamna, rezervorul are capac de tablă și tragi apa cu o sârmă

Probabil cel mai flagrant caz este al toaletei din zona de triaj de la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” din Iași. Accesul la aceasta nu se face din interiorul clădirii, ci din exterior, ceea ce reprezintă un dezavantaj major pentru paciente, mai ales în situații urgente, când se formează cozi sau iarna, pe ger. Deși baia este relativ igienizată și are hârtie igienică și săpun lichid, lipsa unui colac de toaletă ridică probleme de confort și igienă.

Cel mai neobișnuit aspect este capacul rezervorului de apă, care a fost înlocuit cu un capac metalic improvizat. Acesta are margini tăioase, iar mecanismul de tragere a apei este o improvizație rudimentară, formată din fire de cablu și o bucată de plastic. Toate aceste detalii sugerează o soluție temporară și neprofesionistă, care ridică semne de întrebare privind siguranța și respectarea standardelor minime de igienă.

Replica managerului: „Toaleta nu este destinată pacientelor”

Contactat de „Ziarul de Iași”, dr. Emil Anton, managerul spitalului, a precizat că toaleta fotografiată este destinată aparținătorilor, nu pacientelor, și că problemele semnalate au fost deja rezolvate.

„Toaleta respectivă a fost amenajată de spital special pentru aparținători. Căpăcelul de la rezervorul de apă a fost spart tot de un aparținător, iar până am reușit să-l înlocuim, am folosit o variantă provizorie. Acum, totul este în regulă, capacul a fost înlocuit”, a explicat dr. Anton.

Managerul susține că a luat această decizie tocmai pentru a separa fluxurile de vizitatori de cele ale pacientelor, considerând că nu este potrivit ca bărbații să aibă acces pe secțiile în care sunt internate femei.

„Am spus clar că bărbații nu au ce căuta pe sectorul unde sunt femeile, tocmai de aceea am amenajat acea toaletă în exterior. În plus, pe acel sector nu am infirmiere, așa că o să-l închid complet, ca să nu mai fie discuții. De fapt, acea toaletă a fost făcută inițial pentru personalul de pază care asigură securitatea instituției. Este adevărat că am avut o improvizație din metal, făcută de unul dintre portari, până s-a rezolvat situația”, a explicat acesta.

Dr. Emil Anton a subliniat că toaleta destinată gravidelor se află în incinta spitalului și respectă toate normele de igienă.

La CFR și Neuro lipsesc produsele elementară de igienă și sunt multe improvizații

O altă experiență neplăcută pe care o pot avea pacienții este la Spitalul Clinic CFR Iași. Toaletele sunt separate pe sexe, dar în zona pentru femei încă de la intrare se remarcă lipsa igienei: chiuveta este murdară, toaleta nu este igienizată, iar hârtia igienică și săpunul lipsesc cu desăvârșire. În plus, caloriferul este ruginit și deteriorat.

La Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, baia este într-o stare ușor mai bună comparativ cu cele din alte unități medicale menționate anterior, însă problemele de igienă persistă. Există o singură toaletă pentru ambele sexe, care nu are colac și nici hârtie igienică. Ușa este prevăzută cu o clanță improvizată, care pare că ar putea lăsa ușa deschisă oricând. Deși există săpun, lipsesc atât hârtia igienică, cât și mijloacele pentru uscarea mâinilor. Coșul de gunoi este plin și debordează, ceea ce contribuie la o experiență generală neplăcută pentru pacienți.

Găsirea hârtiei igienice, o aventură

La Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie există o singură toaletă destinată atât femeilor, cât și bărbaților. Deși baia era relativ curată, sunt observabile mai multe probleme. Exista o singură rolă de hârtie igienică, sprijinită de câteva țevi insalubre, ceea ce o făcea inutilizabilă atât pentru igiena intimă, cât și pentru uscarea mâinilor. În plus, podeaua era vizibil neîngrijită, toaleta nu avea colac, iar săpunul pentru mâini era epuizat.

La Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă”, toaleta se afla într-o stare destul de neîngrijită. Podeaua era murdară, presărată cu hârtiuțe, ceea ce crea un aspect general de mizerie. Deși erau disponibile atât hârtie igienică, cât și săpun, lipsa curățeniei la nivelul podelei afecta negativ impresia generală asupra igienei spațiului.

Managerul spitalului, ec. Robert Dâncă, a explicat că ambulatoriul este o clădire reabilitată printr-un proiect finanțat de Banca Mondială, derulat în urmă cu mai bine de un deceniu. Potrivit acestuia, proiectul a fost finalizat cu scopul de a îndeplini toate standardele necesare, inclusiv cele care vizează dotarea și funcționarea grupurilor sanitare pentru pacienți și angajați.

„Pot afirma că este un spital care își respectă obligațiile față de pacienți și le oferă acestora îngrijirea cuvenită, ceea ce se reflectă și în recunoașterea primită din partea Ministerului Sănătății”, a precizat managerul unității medicale.

Managerul nu a oferit concrete pentru situația legată de curățenie identificată de „Ziarul de Iași”. În schimb, a ținut să sublinieze că menținerea curățeniei într-o unitate medicală este un aspect esențial, cu impact direct asupra calității actului medical. Din acest motiv, spune el, se acordă o atenție sporită igienei în toate spațiile spitalului, în special în zonele cu trafic intens.

„În contextul în care spitalul deservește anual peste 20.000 de pacienți prin serviciile sale, pot apărea situații excepționale. Diversitatea comportamentelor și nivelul de educație al pacienților în ceea ce privește igiena poate duce, uneori, la dificultăți în menținerea curățeniei. Totodată, ne confruntăm cu o limitare în ceea ce privește numărul de posturi alocate pentru personalul de întreținere”, a mai adăugat ec. Robert Dâncă.

Sunt și exemple pozitive: spații îngrijite, chiar dacă sunt învechite

La Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, situația este vizibil îmbunătățită. Deși există o singură toaletă comună pentru ambele sexe, nivelul de igienă este acceptabil. Singurul aspect negativ constatat în acel moment a fost lipsa hârtiei igienice pentru pacienți.

O experiență mai plăcută ar putea fi întâmpinată de pacienții Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon”, unde toaleta era vizibil mai îngrijită comparativ cu alte unități. Singurul aspect negativ observat în acel moment a fost lipsa hârtiei igienice.

O altă experiență plăcută pot avea pacienții de la Spitalul Clinic de Recuperare, unde băile sunt dotate cu toate cele necesare, precum hârtie igienică și săpun. De asemenea, toaletele sunt amenajate astfel încât să poată fi utilizate și de persoanele cu dizabilități. Singurele minusuri constatate au fost igiena podelelor, care prezentau urme, și aspectul deteriorat al caloriferului.

Urmele renovării se resimt pozitiv la Spitalul de Copii, iar la „Sf. Spiridon” o cea mai mare surpriză

Una dintre cele mai curate băi din spitalele din Iași este cea de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”. Acolo, băile sunt compartimentate pe sexe, există atât hârtie igienică, cât și săpun, iar nivelul igienei este vizibil îmbunătățit.

La Institutul Regional de Oncologie, singurul aspect negativ remarcat a fost lipsa hârtiei igienice. În rest, toaleta era curată și igienizată corespunzător, oferind pacienților un mediu sigur și confortabil.

„Grupurile sanitare de la parter și demisol sunt cele mai frecvent utilizate, având în vedere numărul mare de pacienți care tranzitează zilnic aceste zone. Tocmai de aceea, acordăm o atenție deosebită întreținerii: ne asigurăm că dozatoarele de săpun, hârtie igienică și șervețele sunt alimentate constant. Firma de curățenie intervine de două-trei ori pe zi, sau ori de câte ori este solicitată, pentru a menține igiena. Facem tot posibilul să păstrăm condiții igienico-sanitare corespunzătoare pentru toți pacienții și personalul medical”, a explicat Mirela Grosu, managerul IRO Iași.

Baia de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, deși a fost criticată anterior pentru lipsa hârtiei igienice și pentru igienizarea necorespunzătoare, este acum una dintre cele mai curate dintre spitalele din Iași. Aceasta este compartimentată în trei toalete, toate dotate cu hârtie igienică și săpun, singurul aspect negativ fiind absența colacului. Deși baia nu beneficiază de dotări moderne, nivelul de curățenie este unul ridicat comparativ cu alte unități medicale.

