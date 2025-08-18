Toamnă decisivă pentru A8: pe sectorul ieșean se deschid oferte și se așteaptă o decizie privind finanțarea. Argumentul militar, pe masă

Prima jumătate a toamnei va fi decisivă pentru sectorul ieșean al autostrăzii A8 Tg. Mureș – Ungheni. La trei tronsoane sunt așteptate oferte, iar la celelalte două ar putea fi stabiliți câștigătorii. În același timp, ar urma să fie clarificată finanțarea.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat în sistemul electronic de achiziții (SEAP) noi termene pentru deschiderea ofertelor pe sectorul Lețcani – Ungheni, parte din autostrada A8: 15 septembrie (segmentul Golăiești – Vamă), 15 octombrie (Lețcani – Iași) și 20 octombrie (Iași – Golăiești). De asemenea, CNIR are ca termen 24 și 29 septembrie pentru finalizarea evaluării ofertelor la segmentul Târgu Frumos – Lețcani și, respectiv, Moțca – Tg Frumos.

O nouă contestație pe cel mai mic sector

La finalul lunii iulie, o firmă interesată să participe la licitația pentru construirea porțiunii Golăiești – Vamă (podul de la Ungheni) a depus o sesizare la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). Într-un demers mai puțin obișnuit, o altă companie a înaintat, la rândul ei, o cerere de intervenție la CNSC în favoarea CNIR.

Contestatarul solicită CNSC să anuleze în parte o clarificare publicată de CNIR în SEAP și să oblige CNIR să adopte măsuri de remediere. „Autoritatea contractantă a modificat cerințele din documentația de atribuire sub umbrela unor așa-zise clarificări într-un mod contradictoriu față de cerințele documentației și modalitatea de îndeplinire care rezultă dintr-o interpretare logică, gramaticală și sistematică”, se arată în contestație.

Clarificările au fost solicitate de firmele interesate în contextul cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale în relație cu capacitatea tehnică și profesională stabilită pentru ofertanți și subcontractanți.

„Autoritatea contractantă nu a răspuns în mod clar și complet atât față de cerințele din documentația de atribuire, modalitatea de interpretare și aplicare a acestora, cât și față de modalitatea în care vor fi evaluate ofertele față de aspectele sesizate, oferind răspunsuri generale care inclusiv se contrazic cu documentația și cu propriile răspunsuri”, potrivit contestației consultate de „Ziarul de Iași”.

CNSC urmează să se pronunțe în următoarele săptămâni

Suplimentar, firma a precizat că răspunsurile CNIR nu aduc niciun fel de claritate asupra modalității efective de îndeplinire a unor cerințe din documentație, dar „dau naștere mai multor ambiguități” având în vedere că sunt „contradictorii între ele”.

O altă firmă interesată să participe la licitație a intervenit în conflict în favoarea CNIR solicitând CNSC să respingă contestația „astfel încât cerințele documentației de atribuire să nu fie interpretate potrivit voinței unui potențial ofertant, în afara cadrului stabilit de autoritatea contractantă și dispozițiilor legale”.

„În concret, contestatarul, prin demersurile realizate, urmărește impunerea în sarcina autorității contractante a propriei interpretări date criteriilor de calificare și chiar adăugarea unora noi (depunerea autorizațiilor speciale), cu toate că autoritatea contractantă nu a făcut-o și nici nu are obligația de a o face”, se arată în cererea de intervenție depusă la CNSC.

În document se adaugă că, contrar interpretării date de contestator, răspunsurile formulate de CNIR sunt „clare, complete și nu sunt contradictorii”. CNSC urmează să se pronunțe asupra acestei contestații în următoarele săptămâni și, cel mai probabil, vom asistat la o nouă prelungire a termenului de deschidere a ofertelor,

Cum va fi finanțat sectorul Lețcani – Vamă?

Toamna aceasta va fi decisivă pentru autostrada Iașului și din punct de vedere al finanțării. Până în luna noiembrie este așteptat un răspuns de la Comisia Europeană privind solicitarea de fonduri din Programul „SAFE”, un mecanism financiar lansat în acest an pentru industria de apărare a UE. O componentă din acest program vizează mobilitatea militară, iar guvernul a propus investiții în infrastructură.

În acest sens, este propusă finanțarea întregului sector ieșean al autostrăzii A8 cu bani „SAFE”, respectiv între Moțca și podul de la Ungheni – pod care, în prezent, este construit cu fonduri pe o linie de finanțare dedicată mobilității militare (distinctă față de „SAFE”).

Cealaltă autostradă propusă în „SAFE” este între Pașcani și Siret, prin Suceava. Guvernul mizează pe ideea că cele două autostrăzi sunt coridoare de transport cu dublă utilizare (civilă și militară), importanță logistică pentru sprijinul Ucrainei și securității flancului estic al UE și NATO.

