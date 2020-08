Toată lumea râde, cântă şi dansează

Hermannstadt: Cristiano –Petrescu, Luchin, I. Stoica,Cordea (’82 - Buzan) – Caiado (’13 - Buşu), Dâlbea, Rimane (’46 - Debeljuh), Jo – Sîntean (’38 - Dumitriu), Yazalde. Antrenor: Ruben Albes.

Poli: Axinte 5 – Cabral 5, Klimavicius 5 (’86 - Fomba), Frăsinescu 5, Onea 5 (’58 - Chacana 4) – Platini 4 (’58 - Horşia 4), De Iriondo 5 (’86 - Fr. Cristea), Passaglia 5, Popadiuc 4 – Omoh 6 (’75 - A. Cristea 6), Luckassen 6. Antrenor: Mircea Rednic.

Cartonaşe galbene: Sîntean (‘8), Dumitriu (’65) – De Iriondo (’69), A. Cristea (‘90^4).

Arbitri: Marcel Bîrsan; Radu Ghinguleac, Daniel Mitruţi.

1-0, min. 7: corner executat de pe stânga de Jo, mingea se loveşte de I. Stoica, aflat în careul mic, şi intră în plasă;

1-1, min. 18: Omoh pasează peste apărarea gazdelor, Luckassen înscrie de la 10 metri, cu un şut din prima, din cădere;

2-1, min. 79: Dâlbea reia cu capul, de la 6 metri, după o lovitură liberă de pe dreapta executată de Cordea la bara a doua

2-2, min. 90^3: A. Cristea a transformat un penalty acordat după un fault comis de Luchin asupra lui Luckassen.

Cele două echipe care s-au întâlnit ieri la Sibiu, Hermannstadt şi Poli au intrat pe teren cu temele bine făcute. Ştiind că pe baza criteriului de stabilire a ierarhiei finale existent ieri (împărţirea numărului de puncte din play-out la numărul de jocuri disputate), egalul securizează Sibiul pe primul loc şi garantează locul V Iaşului, remiza a fost ţinta ambelor formaţii. După un meci slab, obiectivul comun a fost atins. Nu însă fără emoţii!

Gazdele au deschis scorul repede, cu şansă, prin Stoica după o nouă fază fixă la care, la fel ca în alte partide, Iaşul a dormit. Poli a egalat repede, în minutul 18, prin Luckassen şi a avut ceva timp iniţiativa într-un prim act cenuşiu. Nuanţa s-a închis şi mai tare după odihnă, în care puţinul fotbal existent în start a dispărut. Finalul a oferit ceva suspans în marea liniştită existentă, în care nimeni nu deranja pe nimeni. Dâlbea înscris pentru 2-1 (mai trebuie amintit că tot după o fază fixă?), în minutul 79, iar Andrei Cristea a marcat iarăşi decisiv pentru zestrea de puncte a Iaşului, în ultimul minut de prelungiri, din penalty. Astfel, un meci în care Poli a jucat iarăşi slab (de pildă, nu a avut niciun corner!), cu o echipă stoarsă, cu gândul la vacanţă, s-a încheiat la egalitate, spre mulţumirea tuturor, după ce toate şuturile cadrate au atins ţinta.

Azi e aşteptată finalizarea ierarhiei

^ Cele două echipe au avut mai multe absenţe importante, probleme mai mari fiind la gazde. Acestea nu au putut conta pe ambii jucători titulari under 21, Vodă şi Opruţ, selecţionaţi la reprezentativa de tineret, Romario Pires, suspendat, Tiago Almeida, accidentat precum şi pe Viera. De altfel, sibienii, mulţi deja în vacanţă, nu au avut decât şapte rezerve. Nici titularii nu au fost în formă fizică bună, primele două schimbări, din actul întâi, fiind forţate. De la Poli au lipsit Grădinaru, suspendat, Mihalache şi Breeveld, accidentaţi. Rezerve neutilizate la oaspeţi, care au avut opt jucători pe bancă, au fost Caparco, Longher şi Al. Zaharia. ^ Rednic şi Andrei Cristea au îngropat securea războiului. După ce nu l-a introdus pe teren în ultimele două meciuri, antrenorul i-a dat experimentatului atacant 15 minute pe finalul partidei. Simbolul Politehnicii i-a răsplătit încrederea. Transformând penaltiul din ultimul minut al prelungirilor, Cristea a salvat echipa de la o înfrângere ruşinoasă. Atacantul a marcat astfel al 107-lea gol în Liga I de fotbal, a devenit cel mai bun marcator al Politehnicii în acest sezon şi a intrat în primii 30 de marcatori all-time ai României, la egalitate cu Sorin Cîrţu şi Ion Ionescu. 52 dintre reuşitele din campionat ale lui Cristea sunt pentru Iaşi. Jucătorul crescut la Bacău l-a depăşit pe regretatul Miţu Dănilă, fiind la doar două goluri de o altă legendă ieşeană dispărută, Mihai Romilă II, şi la cinci de un alt atacant local celebru, Relu Cuperman. Cei doi sunt pe podiumul marcatorilor Politehnicii, al cărui lider este Mihai Costea, cu 70 de goluri. Cristea ar putea avea şansa să urce pe podium în sezonul viitor. “Am un acord de principiu cu Poli, clubul cel mai important din cariera mea. Eu îmi doresc să mai joc un an şi să ajut echipa să îşi îndeplinească obiectivele” a spus jucătorul după disputa de la Sibiu. ^ Fost jucător la Poli, Jo, a fost titular la gazde. ^ Astăzi este aşteptată stabilirea ierahiei finale a Ligii I, precum şi numărul de echipe care vor juca în elită în sezonul viitor. Varianta trecerii la 16 echipe este foarte probabil de a fi implementată. Astfel, nimeni nu va mai retrograda direct din elită, iar echipa clasată pe ultimul loc în ambele clasamente (la zi şi prin împărţirea punctelor la numărul de jocuri), Chindia Târgovişte, va juca baraj, pe 9 şi 12 august, cu Mioveni. Sumele provenite din drepturile de televizare vor fi mai mici în campionatul următor şi, aproape sigur, vor fi plătite altfel. Cluburile din prima ligă nu vor mai primi în această lună, când e prevăzut startul viitorului sezon, jumătate din sumă, ci vor încasa câte zece procente din drepturi în fiecare din ultimele cinci luni ale anului. Drepturile vor fi stabilite în funcţie de clasamentul final. Acesta poate fi stabilit fie în urma împărţirii numărului de puncte obţinute în play-out la numărul de jocuri disputate, varianta ce era pe tapet aseară, fie în funcţie de ierarhia la zi. ^ Mircea Rednic: “Portarii nu prea m-au ajutat în acest an. A fost o perioadă foarte grea, cu mult stres, cu deplasări grele, cu testele de COVID. La fiecare testare eram încordaţi să nu iasă cineva pozitiv şi toată munca noastră să se ducă de râpă. Am avut un preşedinte bun, care, de exemplu, a reacţionat foarte bine la testul pozitiv cu Cabral, când noi voiam să plecăm acasă, iar el a decis repetarea testului. Iaşul a meritat să rămână în Liga I ca urmare a rezultatelor din play-out. Mie mi-a expirat azi contractul, urmează să discutăm despre prelungire. Până la finalul săptămânii voi da răspunsul. Eu mă simt foarte bine la Iaşi, n-am ce reproşa nimic la nimeni”.

Celelalte rezultate ale ultimei etape

Dinamo – FC Viitorul 1-1 (1-1). Sorescu ('37) . Achim ('35 – penalty); OSK Sepsi Sfântu Gheorghe 1-0 (1-0). Deaconu ('26); Chindia Târgovişte – FC Voluntari 2-0 (2-0). Berisha ('33), Yameogo ('39). În finalul meciului, Diallo, de la gazde a fost eliminat.

Clasament normal play-out: 1.Viitorul – 43 p; 2. FCH -35 p (-2 j); 3. Sepsi – 34 p (-1j); 4.Clinceni – 32 p; 5. Voluntari – 31 p; 6. Poli Iaşi – 30 p; 7. Dinamo – 25 p (-9 j); 8. Chindia – 23 p (-2 j).

Clasamentul în varianta LPF (puncte/meci): 1.FCH (22/12) – 1,833; 2.Viitorul (23/14) – 1,643; 3.Clinceni (21/14) – 1,5; 4.Voluntari (21/14); 5.Poli Iaşi (19/14) – 1.357; 6. Sepsi (17/13) – 1,308; 7.Dinamo (8/9) – 0.888; 8. Chindia (10/12) – 0,833.