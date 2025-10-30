„Toată lumea știa?” Ce spun colegii profesorului universitar acuzat de mai multe studente, de ani buni, de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală

La Universitatea de Științele Vieții din Iași (USV Iași), unde un cadru universitar este cercetat pentru comportamente nepotrivite, apar două perspective care se contrazic: dintr-o parte, mai multe studente afirmă că „toată lumea știa” de modul în care erau tratate, iar din cealaltă, colegii profesorului susțin că nu au avut cunoștință despre astfel de fapte.

Potrivit mai multor tinere din cadrul Facultății de Medicină Veterinară, în ultima perioadă circulau tot mai des în rândul studenților discuții despre comportamentele nepotrivite ale profesorului – glume deocheate, remarci sau întrebări cu tentă sexuală în timpul cursurilor – care le-ar fi provocat disconfort și unora chiar teamă, după ce au trecut prin acele experiențe. Aceste discuții s-ar fi purtat atât în grupurile online ale studenților, cât și în pauze sau în cadrul comunității academice.

Studentele au declarat reporterilor „Ziarul de Iași” că, deși nu toate au avut curajul să depună plângeri oficiale, „toată lumea” – inclusiv asistenți și alți profesori, adică – „știa că astfel de atitudini erau o normă nescrisă” pentru profesorul Corneliu Gașpar. Deși unele cadre ar fi fost chiar martore ale comentariilor sexuale dintre acesta și studente, nimeni nu ar fi luat măsuri.

„Toată lumea știa. Profesori, studenți, toți… Se feresc să recunoască adevărul sau spun că e prima dată când aud așa ceva”, a spus o tânără.

O altă studentă a pus tăcerea „tuturor” pe seama fricii, profesorul având notorietate în instituție. „Tuturor le este frică să vorbească. Ni s-a spus că nu au ce să-i facă domnului profesor”, a declarat aceasta.

„Nu am auzit niciodată vreo glumă deplasată”

Pe de altă parte, colegii profesorului, contactați de reporterii „Ziarului de Iași”, spun că nu aveau cunoștință despre plângeri, reproșuri sau conduită neadecvată.

Prof. dr. Gheorghe Savuță, conducător de doctorate în cadrul facultății, a afirmat că nu știe nimic despre modul în care se comporta profesorul Gașpar la cursuri sau examene: „Nu știu nimic. Eu am puține ore acum, sunt retras din activitate”, a declarat acesta.

La rândul său, conf.dr. Luminița Ailincăi a precizat că nu a fost martoră la comportamente inadecvate din partea colegului și că nu are cunoștință despre asemenea situații, subliniind că de ani de zile predă exclusiv la programul în limba engleză.

„Sunt titulară la engleză, pe tot ce înseamnă disciplinele predate de dl. profesor. Eu am orele mele, de ani de zile. La examene nu am auzit niciodată vreo glumă deplasată. Dar, iarăși, eu acum am examenele mele. Este imposibil să fiu prezentă și la linia engleză, și la română”, a explicat profesoara.

De asemenea, și alți angajați ai universității au precizat că nu au auzit niciodată despre astfel de situații și că nu cunosc detalii legate de acuzațiile aduse profesorului.

„Îl știu pe dl. profesor, desigur, lucrez aici la bază, dar nu știu alte detalii. Eu îmi văd de treaba mea. Nu am auzit niciodată despre așa ceva”, a declarat Gabriel Moroșan, inginer la Baza Hipică a USV Iași.

Acuzații vechi

Corneliu Gașpar, universitarul în prezent cercetat de Comisia de Etică, a fost subiectul unui articol publicat de „Ziarul de Iași” încă din 2011. La acea vreme, studenții se plângeau de severitatea profesorului, relatând că li se cerea să se așeze în genunchi pentru a-l convinge să îi promoveze la examen.

„Ultima oară când am fost la el la curs m-a pus să stau la colț, în poziția ghiocel, și să repet de mai multe ori că îmi este rușine că nu am învățat. Pe niște studenți din anul șase, care nu promovau de mult timp materia dumnealui, i-a pus să stea în genunchi și să-l implore pentru nota de trecere. Stai și la colț, stai și în genunchi, dacă vrei să intri în licență — ce să-i faci”, declara în 2011 Loredana M., studentă în anii terminali la Facultatea de Medicină Veterinară, pentru „Ziarul de Iași”.

Acuzații noi

Recent, acuzațiile au intrat în alt registru. O studentă, care a dorit să rămână anonimă, a povestit pentru „Ziarul de Iași” cum decurgeau cursurile și examenele cu profesorul Gașpar.

„După examenul scris, urma cel oral, unde intram pe rând într-o sală unde se afla domnul profesor și asistenta acestuia, care în prezent este o doctorandă. În timpul examenului oral, în nouă din zece cazuri, studenții sunt întrebați lucruri despre viața privată, iar nota finală se stabilește în funcție de cum decurge conversația. În cazul meu întrebările au fost legate despre locul de unde sunt, cum mă cheamă, ce dresuri port pe mine”, a precizat aceasta.

„A spus că trebuie să văd ce mai fac pentru a promova”

Tânăra a subliniat că profesorul i-a complimentat picioarele, făcând o serie de afirmații inadecvate pentru relația profesor-student.

„Mi-a spus că am picioare foarte frumoase și că eu sunt frumoasă, dar am față de «femeie răutăcioasă care mănâncă bărbați și copii». A mai spus și că eu vrăjesc bărbații, dar pe dumnealui nu am reușit încă. Nota finală a fost 5, pentru că în cele mai multe cazuri asta este nota pe care o pune studentelor, și mi-a comunicat că este ultima dată când îmi pune 5 și că pentru următoarele examene cu dumnealui trebuie să văd ce mai fac pentru a promova”, a declarat studenta.

Unii studenți ar fi fost întrebați de față cu întreaga grupă despre sunetele pe care le fac în timpul actului sexual. Glumele și comentariile sexuale, conform studentei, erau recurente. „Toate întrebările lui sunt despre relațiile intime, fără ocolișuri, cursurile sunt cu transmitere în aceeași zonă. Glumele la fel… de genul «Ce face femela țânțarului?» și răspunsul trebuia să fie «Suge». Glume cu «De Paște dau un cadou. La băieți un ou, la fete două ouă» sau «Știți gluma cu roz?»”.

La cursul de „Etologie”, care ar fi trebuit să se concentreze pe studiul comportamentului animalelor, atenția era adesea deturnată tot către conversații din sfera sexuală.

„Ni se spunea cât de minunat fac sex animalele și cum noi, oamenii, ar trebui să luăm lecții de la acestea. Sunt sute de povești de genul acesta de la fiecare studentă, pentru că majoritatea conversațiilor cu acesta erau doar cu apropouri sexuale”, mai spun studenți ai acestuia, care relatează și alte întâmplări neobișnuite de la cursurile cu profesorul Gașpar.

Studenții mai spun că teama de a sesiza aceste situații este mare în rândul studenților, iar promovarea examenelor profesorului Gașpar a devenit o sursă de presiune suplimentară: „Problema cea mai mare este că toată lumea se teme să vorbească, pentru că nu este prima dată când studenții se plâng de comportamentul profesorului și nu s-a întâmplat nimic. Și ce e și mai grav e faptul că toate discuțiile au ajuns la urechile domnului profesor și promovarea examenelor devine… aproape imposibilă”.

