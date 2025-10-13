Toate calculele calificării tricolorilor. Avem șanse teoretice și la locul I!

Victoria obținută aseară de România, 1-0 cu Austria, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, păstrează șansele tricolorilor de a câștiga grupa H și a se califica direct la turneul final.

Prima condiție pentru aceasta e ca echipa antrenată de Mircea Lucescu să câștige ambele partide rămase de disputat în preliminarii, cu Bosnia, în deplasare (pe 15 noiembrie) și cu San Marino, acasă (18 noiembrie). Totodată, Austria trebuie să piardă în Cipru și acasă, cu Bosnia, iar noi să-i depășim pe bosniaci la golaveraj. Acum, Bosnia are +8, iar România +5.

Tricolorii îi pot depăși pe austrieci și dacă aceștia fac un punct în ultimele două meciuri. În acest caz însă, România trebuie să recupereze uriașul deficit actual la golaveraj, austriecii având +16.

Rețeta pentru baraj

Dacă șansele de calificare directă la Mondial sunt mai multe teoretice, pentru baraj lucrurile par abordabile. Tricolorii sunt siguri de baraj dacă înving în ultimele două meciuri, iar Bosnia nu câștigă în Austria.

România poate prinde locul II și cu o remiză pe terenul bosniacilor și o victorie cu San Marino, dacă Bosnia pierde în Austria. În acest caz, e nevoie de recuperarea deficitului de la golaveraj, amintit anterior.

De remarcat că San Marino are tot interesul ca România să încheie pe locul II! Astfel, San Marino va avea șanse de prindere a barajului din Liga Națiunilor. Asta deoarece San Marino a câștigat o grupă în Liga Națiunilor D, iar România în Liga Națiunilor C. Dacă prind barajul din preliminarii, tricolorii eliberează locul la baraj câștigat prin Liga Națiunilor.

Cum se joacă barajul?

Mai trebuie precizat faptul că prinderea barajului din grupa preliminară este mai important decât din Liga Națiunilor deoarece traseul este în prima variantă mai facil, cel puțin teoretic.

La baraje vor merge 16 echipe: cele 12 clasate pe locul II în preliminarii și patru câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, care nu au prins primele două locuri. Cele 16 formații vor fi împărțite în patru grupe valorice. Prin Liga Națiunilor, vom fi în ultima grupă, prin preliminarii în a treia sau chiar a doua.

În primă fază a barajelor, echipele din grupa I se vor confrunta cu cele din grupa IV, iar cele din grupa II cu cele din grupa III, formațiile din primele două grupe urmând a juca acasă. Apoi, formațiile care câștigă se vor duela în alte baraje (câștigătoarele din duelul grupelor I și IV cu cele din duelurile grupelor II și III), care vor desemna cele patru calificate la turneul final. Terenurile unde se vor disputa barajele finale vor fi stabilite prin tragere la sorți.

