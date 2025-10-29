Toate cele patru loturi ale Centurii ușoare de ocolire a Iașului au oferte în evaluare. Costul estimat: 265 milioane de lei

Lotul ocolit de ofertanți la prima procedură a fost revendicat de o asociere de firme la reluarea licitației.

O asociere de firme condusă de o societate din Bistrița-Năsăud a înscris singura ofertă pentru lotul Centurii ușoare de ocolire a municipiului Iași rămas nelicitat la prima procedură. Licitația a fost reluată în aceiași parametri. Valoare estimată pentru cei 16,6 km este de 55,8 milioane de lei. Distanța a fost împărțită în două tronsoane: DJ 248F Voinești (DJ 248A) – Mânjești-Budești (DJ 248C) în lungime de 6,063 km și DJ 248C Budești (DJ 248F) – Ciurea (DJ 248D) în lungime de 10,571 km.

Odată atribuit, contractul va dura doi ani. La fel ca ofertele depuse pe primele trei loturi, și aceasta va fi evaluată după componenta financiară (60 la sută din punctaj), după perioada de garanție a lucrării (15 la sută pentru 10 ani) și după alte criterii de ordin tehnic. Evaluarea ofertelor de pe primele trei loturi ar trebui să se încheie în decembrie, iar ultima ofertă înscrisă, în aprilie.

Așa cum am relatat, cele mai multe oferte vizează Lotul 1 (16 km), DJ 248B Vânători (DN 24) – Lețcani (DN 28). Ele au venit din partea Eky-Sam, Daroconstruct, Conest și a asocierii Danlin XXL-Enviro Construct. Daroconstruct a depus singura ofertă pentru Lotul 2, 16,5 km între DC 26B Lețcani (DN 28) – Voinești (DJ 248A-DC 26B-DJ 248F), iar pe Lotul 4, 15,6 km de la Ciurea (DJ 248D) la Tomești (DN 28), concurează Daroconstruct și asocierea Danlin XXL-Enviro Construct.

Costul total estimat, pentru toate cele patru loturi, este de aproape 265 milioane de lei. Construirea centurii va fi finanțată prin Programul Regional 2021-2027, derulat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est.

