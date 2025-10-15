Toate pânzele sus la Politehnica Iași, înaintea meciului cu CS Dinamo. Nicio problemă de lot înaintea întâlnirii din Copou. Intră Camara?

Poli pregătește acum duelul cu echipa bucureșteană CS Dinamo, care va avea loc vineri, de la ora 17:30, pe stadionul „Emil Alexandrescu”. La partida amintită, care contează pentru etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal, antrenorul ieșenilor, Anthony „Tony” Da Silva, are la dispoziție între lotul de jucători, formația ieșeană fiind ferită de accidentări și suspendări.

Jipa s-a antrenat normal

Ultimul recuperat a fost Alexandru Jipa, care a traversat o perioadă ciudată. El a fost chinuit de probleme musculare, după o accidentare suferită la un antrenament derulat în luna august, după meciul din etapa a II-a, de la Bacău. Deși medicii erau optimiști că absența mijlocașului în vârstă de 23 de ani, adus în vară de la Liga I, de la FC Hermannstadt, care-l împrumutase în stagiunea precedentă la Gloria Buzău, tot în primul eșalon, va fi de scurtă durată, Jipa și-a revenit abia acum. Jucătorul, care a prins 69 de minute în prima etapă, când a fost titular cu Ceahlăul Piatra Neamț, și 22 de minute pe finalul partidei de la Bacău, nu a fost luat în Moldova la finalul săptămânii trecute, însă acum e apt de joc, după două luni de absență.

Intră Camara contra dinamoviștilor?

În splus, Tony are vineri la dispoziție și doi atacanți pe care nu a contat deloc sau de multă vreme, Sekou Camara și Bogdan Istratie.

După cum v-am informat, Camara (28 de ani) a revenit la echipă săptămâna trecută, după ce a obținut viza de intrare în România. Fotbalistul din Guineea, care a ratat total startul sezonului, a și fost titular în disputa cu Șerif și s-ar putea să fie în lotul cu care Poli va aborda duelul de vineri.

În ceea ce-l privește pe Istratie, acesta s-a recuperat total după entorsa de genunchi suferită în timpul duelului cu Petrolul Ploiești, din Cupa României, de pe 27 august, el evoluând în disputa cu Dacia Buiucani. Jucătorul în vârstă de 21 de ani fusese folosit în toate primele patru etape jucate înaintea disputei cu prahovenii, fiind titular în prima rundă și introdus pe finalurile celorlalte trei meciuri care au urmat.

Apt de joc contra CS Dinamo este și un alt fotbalist absent în ultima perioadă din motive medicale, Denis Ciobanu. Mijlocașul în vârstă de 21 de ani a jucat cu Șerif după ce dispăruse din echipă de luna trecută. În august el prinsese 14 minute în două meciuri de campionat, ce Ceahlăul și la Voluntari, și fusese rezervă neutilizată în alte trei etape. Totodată, Ciobanu a bifat 101 minute în duelul din Cupa României cu Petrolul.

