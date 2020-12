Toate școlile din Municipiul Iași vor avea centre de educație online

„Toate sistemele au fost furnizate școlilor. În prezent cele mai multe sunt fie deja instalate, fie în curs de instalare de către angajații unităților școlare, alături de voluntarii care au răspuns apelului public al municipalității. Ele vor deveni funcționale până la sfârșitul acestui an. Am și depus o aplicație la Comisia Europeană pentru a ne rambursa o parte din sumele pe care le-am cheltuit. De asemenea, la licitația pentru achiziția de tablete câștigător a fost desemnat compania Orange, care va furniza trei mii de astfel de dispozitive, inclusiv cu conexiune la internet. Totodată, am semnat și contractul pentru furnizarea de măști de protecție pentru elevi, pentru că ele vor fi necesare chiar și după vaccinare”, a declarat primarul Mihai Chirica într-o conferință de presă.