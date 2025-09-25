Tochitură moldovenească, brânzeturi fine și vinuri locale. Iași găzduiește Gustaria Fest – Festivalul Brânzeturilor, Afumăturilor și Vinurilor Locale

Gustaria Fest aduce la Iași, pe 27–28 septembrie, un festival dedicat brânzeturilor, afumăturilor și vinurilor locale, cu degustări, premii și demonstrații culinare. Organizatorii promit o experiență autentică, în sprijinul producătorilor din Moldova.

În weekendul 27–28 septembrie, Iașul devine capitala gusturilor autentice românești. Curtea interioară a Direcției pentru Agricultură Județeană Iași va găzdui Gustaria Fest – Festivalul Brânzeturilor, Afumăturilor și Vinurilor Locale, un eveniment dedicat exclusiv produselor tradiționale din regiunea Moldovei.

Pe parcursul celor două zile, între orele 10:00 și 18:00, vizitatorii vor putea degusta și achiziționa brânzeturi proaspete și maturate, afumături pregătite după rețete vechi și vinuri alese, toate provenite de la producători locali. Deschiderea oficială va avea loc sâmbătă, la ora 12:00.

Festivalul promite însă mai mult decât o simplă degustare. Publicul va fi invitat să participe la demonstrații culinare live, unde tochitura moldovenească va fi gătită și servită pe loc, la Roata Norocului – cu premii oferite de expozanți, și la tombola „Greutatea ta în vin”, unde un norocos câștigător va pleca acasă cu o cantitate de vin echivalentă cu propria greutate.

Un moment special va fi dedicat presei: Cupa DeGustaria – un concurs „în blind” de recunoaștere a vinurilor locale, jurizat de echipa „In Vino Veritas”, campioană națională la degustare senzorială. Jurnaliștii invitați vor concura în echipe, iar cei mai pricepuți vor fi recompensați cu vin în funcție de media aritmetică a greutății echipei.

Printre invitații de onoare se numără profesorul universitar Valeriu Cotea, expert în vinificație din cadrul Universității Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași.

Gustaria Fest este organizat de Migdalin Distribuție, în colaborare cu Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare Iași și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași. Un festival care celebrează tradiția, gustul și comunitatea.

