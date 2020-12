Tom Cruise, mânios pe echipa „Mission: Impossible 7” care a încălcat protocolul sanitar

Actorul şi producătorul Tom Cruise a criticat dur echipa de filmare „Mission: Impossible 7” după ce a remarcat încălcări ale regulilor din protocolul sanitar Covid-19, potrivit unei înregistrări audio publicată de The Sun.

Când a văzut două persoane stând prea aproape una de cealaltă în faţa unui monitor, a spus echipei: „Dacă vă mai văd făcând asta, aţi plecat!”. El a continuat: „Suntem etalon. În Hollywood, fac filme acum datorită nouă. Pentru că ei în cred în noi şi în ce facem. Stau noaptea la telefon cu fiecare studio, companii de asigurări, producători şi ne urmăresc şi ne folosesc pentru a-şi face filmele lor. Creăm mii de locuri de muncă, nenoriciţilor. Nu vreau să mai văd asta din nou. Niciodată!”.

Cruise a avut o atitudine fermă legat de impunerea regulilor pe platoul din Marea Britanie şi a mustrat personalul pentru că a profitat de mediul sigur pe care echipa de acolo l-a creat. „Puteţi spune asta oamenilor care îşi pierd casele pentru că industria noastră este închisă. Nu le va pune mâncare pe masă sau plăti pentru educaţie. Cu asta dorm în fiecare noapte - viitorul acestei industrii nenorocite!”, a mai spus el. „Deci, îmi pare rău că sunt departe de scuzele voastre. V-am spus şi acum vreau asta şi, dacă nu o faceţi, sunteţi afară. Nu închidem filmul asta! S-a înţeles? Dacă mai văd asta, aţi plecat”.

Unuia dintre cei doi membri ai echipei i-a spus: „Din cauza ta îşi va pierde slujba”. „Sunt înţeles? Înţelegeţi ce vreau? Înţelegeţi responsabilitatea pe care o am? Pentru că am de-a face cu raţiunea voastră şi, dacă nu puteţi fi rezonabili, şi nu pot să înţeleg logica voastră, sunteţi concediaţi. Asta e. Am încredere în voi să fiţi aici”.

Producţia „Mission: Impossible 7” a suferit amânări după ce, în luna octombrie, 12 oameni de pe platoul din Italia au fost testaţi cu rezultate pozitive. O săptămână mai târziu, ea a fost reluată şi a revenit în Marea Britanie în urmă cu două săptămâni. „Mission: Impossible 7” este regizat de Christopher McQuarrie şi programat să fie lansat pe 19 noiembrie 2021.