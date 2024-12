Toni, un Zorro al presei

Îl felicit pentru ce a făcut și îi ofer eu acum lui expertiza mea în domeniul libertății pe care el încă nu o are. Și eu o voi face tot gratuit. Pot să îl învăț câte ceva în arta de a nu face nimic, de a te bucura pur și simplu de viață așa cum este ea în momentul respectiv, de a sta ore întregi fără să afli nicio știre (asta da provocare pentru un jurnalist de profesie!). Nu e simplu după o lungă perioadă în care nu ți-ai format niște deprinderi, dar merită. N-o să-i cer nici eu nimic în schimb, o să fie ca o compensare.

Toni Hrițac a fost și este pentru mine un model. De fapt e mai mult decât atât, i-am zis asta, deși îmi programasem să o spun mai târziu, eventual pe patul de moarte al unuia dintre noi ca să fie de un melodramatism absolut. Dar n-a fost să fie, a fost mai repede, și poate că acum e cel mai bine. El îmi este și mi-a fost mereu un mentor în adevăratul sens al cuvântului. Un mentor care nu a știut asta, pentru că eu am fost un discipol discret, din umbră. Fără să își dea seama l-am urmărit ca un prădător, ca un hoț de idei, ca un șuț de atitudini și obiceiuri. Eu l-am furat pe Toni!

Oare poate exista un mentor pentru cineva fără ca acela să știe? Bănuiesc că da, pentru că pentru mine așa au stat lucrurile.

Ce am furat la greu de la el a fost altruismul. Asta cred că e una dintre marile lui calități, face lucruri din pur altruism. Nu puține au fost ocaziile, și cred că sunt mulți ca mine, când a răspuns la cea mai mică solicitare a mea fără rețineri și cu toată inima. Nu îi înțelegeam niciodată această dăruire și eram surprins de fiecare dată de deschiderea lui sinceră. Nu eram obișnuit ca oamenii să mă asculte, să mă înțeleagă și să mă ajute, așa ceva era de neconceput pentru ideea pe care o am eu despre lume, copil crescut singur la părinți.

Ce mi-am mai însușit pe șest de la el, și încă o mai fac, este elocvența și profunzimea cu care spune lucrurilor pe nume, felul în care înțelege el mecanismul firii. Ședințele de redacție cu Toni, de exemplu, erau, chiar dacă nu am prins atât de multe, ca niște adevărate prelegeri despre absolut orice. Stăteam toți cu gura căscată ca la televizor.

Am citit undeva recent că talentul unui om nu constă în capacitatea lui de a genera acțiuni, de a produce lucruri, de a crea opere din pură inspirație, una divină, ar spune unii, venită din alt univers, ci abilitatea de a se pierde cu totul într-o idee, într-o activitate care îi place, și să nu mai țină cont de nimic altceva, mai ales de timp. Asta a făcut Toni în acești 30 și ceva de ani, s-a pierdut în presă. Acum, din câte se pare, abia s-a trezit, ca după o transă, dovadă a faptului că talentul său în domeniu a fost unul cu totul special, acaparator, feroce aproape, care i-a mâncat jumătate de viață.

Alt motiv pentru care mi-a fost și îmi este încă mentor, fără ca el să știe, e că a reușit să fie unul dintre foarte puținii oameni care mi-au descifrat structura profundă. De aici vine o altă calitate a lui, de a înțelege adevărata structură a cuiva. Asta chiar ține de talent, îți trebuie ceva special să treci peste aparențe și să vezi fața reală și valoarea unui om. De aceea sunt foarte puțini indivizi cu care rezonezi. Motivul pentru acest lucru ar putea fi faptul că fiecare om emite și poate percepe doar energii de pe anumite frecvențe, e dovedit chiar acest lucru. Se pare că Toni citește mai multe frecvențe decât cineva obișnuit…

Din cauza asta, poate, din obsesia corectitudinii și valorii, s-a ținut cu dinții de principiul calității în presă. Mereu spunea că presiunile noii lumi sunt de a migra către o superficialitate a mesajului, către lucrurile lipsite de importanță reală, dar cărora li se acordă o atenție mărită artificial, ajungându-se astfel la o impunere a unui mesaj fals cititorului. Foarte puțină presă din lume mai este de calitate, mai menține standardul obiectivității, mai respectă principiile de bază ale jurnalismului. Iar el a stat cu steagul acesta în mână până azi când, poate, a realizat că nu mai are rost? Nu cred. Sper că nu.

Acum, despre libertatea pe care spune că o așteaptă să vină odată cu plecarea de la Ziarul de Iași. L-am întrebat dacă știe ce va face după asta și a zis că nu are nimic special în minte, vrea deocamdată să se liniștească, iar apoi să redescopere bucuria lucrurilor simple, neluate în seamă până atunci, sau uitate. E foarte interesant acest aspect, dovadă cât de implicat a fost acest om în munca lui, cât de acaparat a fost de ea. Nu a mai știut de nimic altceva, chiar el a spus-o.

Eu sper că va redescoperi viața, poate chiar pe cea relevantă, de care a stat atât de mult timp departe, închis între patru pereți și preocupat doar de lucrurile omenești, de cele mai multe ori mărunte, urâte, murdare.

E posibil ca Toni să fi căutat libertatea în locul greșit? Sper și îi doresc să mai aibă puterea și inspirația să se bucure de ea, să o descopere în el însuși.

L-am suspectat de multe lucruri altruiste și ascunse, gen Zorro, în afara celor oficiale, știute deja. Mi-l imaginam în spatele unor donații anonime pentru copii defavorizați, chiar mascat în Moș Crăciun în atâtea campanii de ajutorare a unor familii din mediul rural care nu prea au avut noroc în viață. Dacă nu îl vedeam în poze alături de Moș, puteam să bag mâna în foc că el era sub costumul acela roșu. Oricum eu cred că Toni e de fapt Zorro, iată că îl dau în vileag! A luat mereu de la bogați și a dat la săraci. E clar că el e Zorro, sper că nu am făcut greșeala să divulg secretul. Unul dintre motive e și că nu poate fi găsit pe Wikipedia, ce poate fi mai evident? Cineva ar trebui să ia măsuri în chestiunea asta, apropo…

Deci se poate spune ca Toni a trăit până acum pentru alții, fie ca să îi informeze cât mai corect, fie să îi ajute. Dar mai e timp să recupereze acest sacrificiu, să își ia viața înapoi, să învețe să fie egoist, să descopere plăcerile unui om obișnuit și lipsit de griji.

Și mai e o calitate la Toni care m-a dat pe spate, aceea de a-ți fi frate și șef în același timp, de a fi blând și autoritar cu aceeași față, de a nu te face să îl calci pe coadă, și asta nu prin agresivitate, ci tocmai printr-o blândețe și o metodă numai de el știute. Ăsta a fost motivul pentru care eu, până de curând, nu am putut vorbi cu el la per tu, simțeam un respect care nu putea fi depășit de prietenia și apropierea evidentă dintre noi. Nu oricine poate face asta, de exemplu eu nu pot, eu dacă sunt frate cu cineva, îi dau tot, iar asta e complet greșit, și s-a și dovedit acest lucru. Am fost prea naiv.

El are o combinație de modestie și putere cum numai la un șef de la Mafia mai poți întâlni, unii dintre aceia clasici. Da, iată, am mai găsit un alt echivalent al lui: Don Corleone! Toni e Nașul! Iar l-am dat de gol…

Eu îi doresc lui Toni să se arunce cu totul în libertate pentru că merită. Eu știu asta foarte bine fiindcă am fost opusul lui, m-am bucurat de lucrurile simple cam tot timpul și am evitat să mă cramponez în nișe. Nici așa nu e bine pentru că mereu ai senzația că pierzi ceva în partea cealaltă.

Îl felicit pentru ce a făcut și îi ofer eu acum lui expertiza mea în domeniul libertății pe care el încă nu o are. Și eu o voi face tot gratuit. Pot să îl învăț câte ceva în arta de a nu face nimic, de a te bucura pur și simplu de viață așa cum este ea în momentul respectiv, de a sta ore întregi fără să afli nicio știre (asta da provocare pentru un jurnalist de profesie!). Nu e simplu după o lungă perioadă în care nu ți-ai format niște deprinderi, dar merită. N-o să-i cer nici eu nimic în schimb, o să fie ca o compensare. Mulțumesc, Toni!

Briscan Zara este scriitor și publicist

