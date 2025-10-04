Tony află luni dacă va fi demis de la Politehnica Iași. Deja au apărut două variante

Politehnica Iași a pierdut astăzi, la Chiajna, 0-2 (0-1) partida cu echipa locală Concordia, din etapa a IX-a a Ligii a II-a de fotbal. Noul eșec a dus Iașul pe locul X în clasament, cu doar 14 puncte și -1 în clasamentul adevărului!

Rezultatul i-a șubrezit și mai tare poziția antrenorului Anthony „Tony” da Silva, care fusese recent contestat de fani și criticat de conducere. Contactați după meciul de la Chiajna, capii Politehnicii au anunțat că evită să analizeze la cald situația, care va fi evaluată luni, după ce lucrurile se vor mai calma.

Cert este că postul lui Tony se clatină serios. De altfel, înainte de meci, vicepreședintele Politehnicii, Dan Ștefan Cojocaru, a afimat public că portughezul va pleca dacă Poli pierde la Chiajna. Principalele variante de înlocuire puse pe tapet au fost Dorinel Munteanu și Marius Croitoru.

Vă vom ține la curent cu acest subiect.

