Tony e mulțumit de lot și plin de optimism înaintea meciului de vineri, contra CS Dinamo: „Sută la sută batem!”

Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal Anthony „Tony” Da Silva și jucătorul Sekou Camara. Primul subiect abordat a fost partida contra CS Dinamo București, din cadrul etapei a X-a a Ligii a II-a de fotbal.

„Sută la sută batem!”

„Ne așteaptă un meci dificil, cu Dinamo, cu Bratu antrenor, pe care-l știu de mult, de când jucam. E un antrenor ambițios, cum era ca jucător. Chiar dacă toate meciurile de Liga a II-a sunt grele, noi suntem pregătiți din toate punctele de vedere, fizic, mental. Sută la sută câștigăm!” a spus Tony, care s-a referit la ce a lucrat în perioada de pauză a campionatului: „Am avut aceste 15 zile în care am muncit mult fizic, pentru a-i aduce la același nivel și pe Cestor, Alceus, Vidokvic, Alounga, George Gligor și Camara. Acum patru-cinci luni, unii nu jucau și aveau lipsă de ritm”.

Meciuri foarte bune, meciuri foarte slabe

Tehnicianul a făcut și un rezumat al startului de sezon: „ Am făcut meciuri foarte bune, dar și meciuri foarte slabe. Am fi meritat să avem cinci-șase puncte în plus, dacă eram mai atenți la mici detalii. Asta îmi asum. Am analizat video greșelile. În zece meciuri am avut 13 oportunități clare de gol, la cinci metri de poartă, și nu am dat gol, lucru care ne-a costat puncte, după gesturi tehnice individuale. Din punct de vedere defensiv, 95% din golurile luate sunt urmare a unor greșeli individuale, nu colective”.

Cu preparatorul fizic al naționalei, Poli aleargă ca echipele de primă ligă!

Portughezul și-a lăudat colaboratorii care se ocupă de pregătirea fizică și de partea medicală:

„Avem un preparator fizic foarte bun, Darius (n.r. – Darius Hîmpea), care muncește și la echipa națională. Am analizat toate datele și fizic stăm foarte bine, suntem chiar de Liga I sau de ligile superioare din Europa. Stafful medical a muncit foarte bine, l-a recuperat pe Istratie, care de șapte săptămâni nu se antrena cu noi. A revenit și Ciobanu, Șeroni și Jipa au început munca colectivă. Pauza a fost benefică pentru recuperările de după accidentări”.

„Am avut presiune când am învins cancerul!”

Șeful băncii tehnice a mai spus că nimeni din conducerea clubului nu l-a informat că obiectivul echipei pentru următoarele patru etape este acumularea a zece puncte:

„Nu am presiune, am avut presiune când am învins cancerul. Nimeni din conducere nu mi-a pus vreun obiectiv legat de un număr de puncte pentru următoarele patru meciuri, de 10-12 puncte. Noi știm că trebuie să prindem play-off-ul. Nu citesc presa. Pe jucători îi afectează însă ce apare. Jucătorii știu însă de responsabilitatea lor, de concentrare. Mulți jucători sunt tineri și vor să aibă echilibru financiar pentru ei și familiile lor. Ne antrenăm foarte serios, suntem mai uniți ca niciodată!”.

Antrenorul e foarte mulțumit de lot!

Tony a mai spus că e mulțumit de materia primă pe care o are la dispoziție:

„Sunt foarte mulțumit de lotul actual. Acum e competitivitate. Camara și Cestor sunt căsătoriți și au copii. Înainte nu aveam niciunul. Se vedea lipsa de maturitate și de responsabilitate. În vestiar sunt foarte dur, foarte exigent, pentru că majoritatea pot merge departe în fotbal și trebuie să tragă de ei. Copii muncesc foarte bine, eu trebuie să-i pregătesc pe jucători fizic, mental. Avem un sistem de joc, am muncit și pentru alt sistem, să avem mai multe soluții”.

Paralelă cu Cristiano Ronaldo

Antrenorul Politehnicii s-a arătat încântat de revenirea lui Camara în Copou:

„Pe Camara, care e de șapte zile cu noi, l-am așteptat de mult. A făcut cantonamentul cu noi, apoi a stat două luni acasă, s-a antrenat singur, după un program stabilit. Încet-încet, se va integra cu noi. E pozitiv, zâmbitor, educat, ne aduce experiență. În plus, a ridicat nivelul celorlalți atacanți. Nu punem presiune pe el, nu e Cristiano Ronaldo. Va da goluri importante pentru noi, dar nu acum, după cinci zile. Dacă ar fi așa, ar fi top!”.

Camara e optimist

Bucuros că a revenit la echipă, Camara s-a referit și el la disputa de poimâine:

„Am revenit la Iași după două luni foarte grele pentru mine și echipă. Important e că am revenit, m-am antrenat alături de colegi, am jucat un meci amical. Antrenorii și jucătorii mi-au arătat încredere. Avem un meci foarte important vineri, pe care trebuie să-l câștigăm”.

Disputa dintre Politehnica și CS Dinamo București va avea loc vineri, în Copou, cu începere de la ora 17:30.

