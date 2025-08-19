MICA PUBLICITATE
SPORT

Tony, foc și pară pe arbitraj după victoria cu 3-0 de azi! „Aș fi tâmpit să promit promovarea!”

De Ovidiu MINEA
marți, 19 august 2025, 22:00
1 MIN
Politehnica Iași s-a confruntat marți seară cu Gloria Bistrița, în etapa a III-a a Ligii a II-a de fotbal.

În ciuda victoriei confortabile, cu 3-0, antrenorul ieșenilor, Anthony „Tony” Da Silva a fost foc și pară la final, când a atacat arbitrajul:

„Mă bucur pentru victorie, însă puteam mai mult. Două goluri valabile nu ne-au fost acordate! Și tot eu am luat galben, deși nu am înjurat pe nimeni, doar am întrebat de ce ni s-au anulat golurile. E foarte enervant. Ar trebui VAR și la Liga a II-a. Simt că Poli Iași nu e respectată!”.

Tony a adăugat:

„Azi nu am putut conta pe Jipa, care s-a accidentat ieri, și pe Iancu, care s-a simțit obosit. Ați văzut de ce am tot zis că îl aștept pe Ghindovean, a făcut un joc bun. Mă bucur că Bruninho a dat gol, avea nevoie, pentru a se descătușa. Tiehi a muncit mult, nu a primit o mulțime de faulturi, deși era tras tot timpul”.

Șeful băncii tehnice ieșene a mai spus că „ne vom bate pentru play-off, vedem apoi. Acum, aș fi tâmpit dacă aș promite promovarea! Avem o echipă tânără, 24 de jucători noi, foarte mulți veniți de la Liga a III-a sau din Andorra. Încet, încet, se vede ce îmi doresc, dar mai e nevoie de timp. Trebuie să păstrăm picioarele pe pământ”.

Etichete: Gloria Bistriţa, Politehnica Iași, Tony da Silva

