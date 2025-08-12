MICA PUBLICITATE
SPORT

Tony: „Importante sunt punctele!”

De Ovidiu MINEA
marți, 12 august 2025, 21:45
1 MIN
Politehnica Iași s-a impus marți, în deplasare, în disputa cu FC Bacău, 2-1 (1-1).

La finalul meciului, antrenorul ieșenilor, Anthony „Tony” Da Silva, a declarat:

„Victorie foarte dificilă, în fața unei echipe bune. Importante sunt cele trei puncte, mai ales că la Bacău, care are un antrenor foarte bun cunoscător al fotbalului românesc, va fi greu de luat puncte. Noi suntem în reconstrucție, durează până apar automatismele. Cu Piatra Neamț, în prima etapă, am jucat mult mai bine și am pierdut nemeritat, azi am fost mai eficace într-un meci echilibrat. Tiehi a adus un plus important, vor mai apărea Ghindovean, Camara, Ofori, poate vor mai veni și alți jucători, vom crește astfel. Pe lângă puncte, victoria e foarte importantă și pentru moralul jucătorilor”.

Etichete: ACSM Politehnica Iași, bacau, fotbal, liga 2, Tony da Silva

