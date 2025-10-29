Tony, înainte de meciul de vineri cu FC Bihor: „Suntem foarte încrezători!” Ce jucător ieșean simte că va marca?

O săptămână bună la Poli!

„O săptămână bună, pozitivă, după o victorie pe un teren greu. Mai avem două antrenamente în care ne vom pune la punct strategic. Până acum ne-am preocupat de recuperarea jucătorilor din punct de vedere fizic și mental, după un drum foarte obositor, de 14 ore (n.r. – de la Reșița). Când câștigi, timpul trece însă mai ușor” a declarat Tony, care a adăugat: „Întâlnim o echipă foarte bună, care e într-un moment pozitiv, de încredere, cu jucători buni, cu strategie bună. Fiecare meci nu e doar o bătălie pe teren. Avem nevoie de tribună, de suporteri, de sprijinul lor. Fiecare strigăt va fi important, pentru că ne va aduce energie pozitivă. Trebuie să muncim mult vineri să câștigăm, nu așteptăm miracole”.

„Nu ne uităm la adversar!”

Șeful băncii tehnice ieșene a mai precizat:

„ Toate meciurile sunt decisive, vineri sunt doar trei puncte. Nu va fi ușor vineri. Niciodată în Copou nu a fost ușor, nici pentru noi, nici pentru adversar. Noi suntem însă foarte încrezători. Toată lumea se uită la clasament. Noi nu ne uităm la adversar, deși te motivezi mai mult când întâlnești o echipă care se află mai sus în clasament. Jucătorii trebuie să se autodepășească, mai ales că am mai pierdut puncte acasă din cauza noastră. Echipa trebuie să se descătușeze emoțional. O să vină și vremea bună. Șefii vor cel mai bine pentru noi. Ne trebuie stabilitate. Primul pas – trebuie să prindem play-off-ul”.

„Transpiră sânge!”

Tony s-a referit și la lotul de jucători:

„Băieții transpiră sânge la antrenament, sunt uniți, se ajută unul pe alții, au caracter, sunt profesioniști, nu se ascund în momente dificile. Sunt foarte sigur că vineri o să arate atitudine de campioni. Din când în când îi trag de urechi. Avem 32 de jucători în lot, 28 fiind nou-veniți, iar dintre aceștia cinci în ultima lună. Trebuie să muncim, să omogenizăm cât mai repede”.

Portughezul a făcut și un apel la unitate:

„Trebuie să schimbăm un pic mentalitatea. Trebuie să arătăm că nu suntem doar o echipă, ci o familie, o inimă alb-albastră. Împreună, jucători, staff, conducere, suporteri, vom merge înainte. Avem încredere în munca noastră”.

Mulțumit de apărare, nemulțumit de atac

Tony a subliniat problemele ofensive:

„Eu trebuie să aduc echipa până la careu. Suntem echipa care șutează cel mai mult pe poartă și a doua la șuturi spre poartă, dar avem unul dintre cele mai slabe atacuri. Tiehi muncește foarte mult, dar nu marchează. Are nevoie de un gol, pentru descătușare. Acum au venit Camara, Istratie, s-ar putea să jucăm și cu doi atacanți, avem patru în lot. Sau chiar cu trei atacanți, cu Camara și Tiehi vârfuri și Istratie în bandă”. În ce privește defensiva, portughezul a precizat: „La apărare, suntem, la egalitate, a treia cea mai bună. Iar golurile le luăm din cauza noastră. Sunt greșeli individuale pe care încercăm să le ștergem. Sunt greșeli pe care eu mi le asum, altele nu mi le asum”.

Istratie simte că va da gol vineri!

Istratie a declarat:

„Meciul de la Reșița, cu o contracandidată la play-off, pe un teren greu, a fost dificil. Mă bucur din suflet că am intrat și mi-am făcut treaba. Sunt bucuros că am ajutat în acele momente. Acum ne concentrăm pe următorul meci. Eu sunt bine, m-am recuperat sută la sută după accidentare, parametri fizici sunt buni. Un atacant se hrănește cu goluri, e o descătușare că am reușit să marchez. Mă simt mult mai bine, mult mai în formă. Instinctul îmi spune că voi marca și vineri. Sper să marchez, să ajut echipa, să devin unul dintre golgeterii echipei. Postul meu natural este de atacant central, dar voi juca oriunde mi se cere”.

