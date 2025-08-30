Tony își amenință jucătorii și spune: „Am rupt vestiarul în două la pauză, am spart tabela!”

La finalul meciului, încheiat cu scorul de 1-1 (0-1), antrenorul gazdelor, Anthony „Tony” Da Silva, a declarat: „Am intrat prea relaxați în meci, am dat adversarului 45 de minute. Putem să înțelegem oboseala fizică și psihică după meciul de Cupă. Am greșit și eu azi, după 20 de minute trebuia să scot doi-trei jucători. Mi-a fost însă frică de accidentări. În repriza a doua am avut reacție, toată lumea a alergat, au făcut ce le-am cerut, am avut 4-5 ocazii clare de gol. Am avut bară, de patru ori singur cu portarul, nu pot înțelege cum s-a ratat. Bruninho l-a făcut mare pe portar. După cum am jucat repriza a doua, înseamnă că nu a fost oboseală, ci mentalitate, după câteva meciuri bune. Trebuie schimbată mentalitatea urgent. Bine că am luat un punct, meritat. Băieții trebuie să aibă picioarele pe pământ, meciurile de Liga a II-a nu sunt ușoare”.

CITESTE SI: Claudiu Niculescu se plânge de arbitraj și crede că echipa sa merita să bată Politehnica

Portughezul a adăugat: „Eu sunt foarte frustrat, am rupt vestiarul în două la pauză, am spart tabela în două. Mi-a fost rușine în primele 45 de minute. E prima oară de când sunt aici când nu mi-a plăcut atitudinea. Dacă vor să facă carieră, trebuie să tragă de ei. Nu e nicio scuză oboseala, că joci la 11. Dacă ești fotbalist profesionist, îți rupi tricoul 90 de minute. E de neînțeles cum am făcut penalty-ul. Apoi, cei trei jucători odihniți în Cupă, Elo, Opriș și Ferhaoui, trebuiau să aducă un plus la echipă. Din păcate, ei ne-au tras în jos. La Inglada îneleg că a mai făcut greșeli după ce a jucat 120 de minute, Șeroni a intrat bine”.

Tony a mai spus: „Știm dificultățile noastre, știm că ne lipsește maturitatea, știm că unii, veniți de la Liga a III-a sau a IV-a, trebuie să ridice nivelul. Înțeleg greșelile de pasare, nu înțeleg de ce nu alergi. Eu nu am fost mare fotbalist, dar am jucat cu Robben, Ribery, Drogba și nu m-au făcut varză. Îi mușcam! Asta vreau de la echipa asta. Cine nu înțelege, pleacă de aici! Cine vine cu fițe și nu respectă blazonul echipei, îl dau afară! Noi avem mult de muncit, în pauza competițională trebuie să rectificăm. Îl aștept pe Camara, mai avem nevoie de jucători”.

Publicitate și alte recomandări video