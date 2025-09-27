Tony, mulțumit după succesul cu Tunari. „Azi n-am văzut greșeli individuale”

„Tony” Da Silva: „O victorie meritată. Puteau fi mai multe goluri din partea noastră dacă aveam calitate mai multă în față. La Alounga, la trei metri de poartă, să n-o dai… Trebuia să gestionăm mai bine și în ultima treime. Am băgat pe Vidakovic în mijloc, să avem mai multă posesie. L-am trecut pe Hrib în banda dreaptă, cu Opriș, pentru că Hrib cere mingea la picior și creează superioritate în mijlocul terenului. În cealaltă parte, cu Dumitru și Ștefanovici, am avut un plus de agresivitate. Am controlat tot meciul, nu am știut să gestionăm doar primele cinci minute după 1-0. E bine că au venit încă doi jucători, Cestor și Alceus, care au adus competitivitate în vestiar. Azi nu am văzut greșeli individuale, se știe că dacă se greșește intră altul”.

Portughezul a mai spus că nu va da niciodată bani cuiva să vorbească frumos despre el, fără să precizeze cine i-a cerut, că nu citește presa, pentru că nu merită, și râde când i se spune de către suporteri „niște lucruri”, pentru că sunt „numai minciuni”.

La declarații a fost și jucătorul Alex Hrib: „O victorie muncită, meritam să câștigăm. Am muncit mult, veneam după o perioadă grea, toată lumea punea presiune pe noi. Am câștigat meciul trecut la ultima fază, se zicea că jucăm prost, că nu avem calitate, atitudine. Am vrut să demonstrăm că suntem o echipă cu atitudine, cu calitate. E doar o victorie, mai sunt foarte multe meciuri. Presiune va fi mereu, dar de acum cred că vom avea rezultate. Suntem o echipă bună, acum avem și experiență, cu venirea lui Cestor, arătăm bine. Suntem mai uniți ca niciodată”.

