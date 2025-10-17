Tony nu-și asumă remiza cu o nou-promovată și nu demisionează. Săgeți dure către Șeroni

„Sunt foarte frustrat, pentru că meritam să câștigăm. Nu am reușit din cauza greșelilor noastre. Numai noi suntem de vină. Am avut 23 de oportunități de gol, zece de la șase metri! Singurul șut la poartă pe care Dinamo l-a dat în repriza a doua a fost deviat și am luat gol. Dacă câștigam, era meritată victoria noastră. Fotbalul ne-a pedepsit, ne-am pedepsit singuri. Prin penalty ratat, prin golul luat, prin oportunitățile ratate”, a spus tehnicianul.

Ștefanovici trebuia să bată penaltiul din prelungiri

Tony a mai spus că nu-și asumă rezultatul, ținând cont de ratări și de faptul că Șeroni a bătut penaltiul din prelungiri, pe care l-a ratat, deși Ștefanovici era desemnat să execute: „Întotdeauna mi-am asumat tot. Azi nu pot să-mi asum. Nu pot să-mi asum că se ratează la cinci metri, nu pot să-mi asum penaltiul ratat. Munca de antrenor e să aducă echipa în careu, să aibă oportunități clare. Noi avem zece la 6 metri și nu suntem capabili să dăm gol. Ștefanovici era desemnat să bată penalty. Dacă rata, îmi asumam eu. Șeroni a simțit că poate da gol. Dacă dădea gol, nimeni nu-i zicea nimic. Am strigat să dea Ștefanovici. Șeroni nu trebuie să bată penalty. L-am certat. Respect frustrarea suporterilor, dar eu sunt mai frustrat ca toți”.

Contestat puternic de fani, Tony nu demisionează!

Portughezul a spus că nu intenționează să demisioneze, deși fanii i-au cerut iarăși demisia: „Înțeleg frustrarea suporterilor. Nu simt însă că Tony e problema. Anul trecut am plecat, pentru că am simțit că Tony era problema. Am fost bărbat. Nu am fost dat afară, am plecat eu. Am avut curaj. Sunt bărbat și acum și nu arunc prosopul, pentru că știu ce am muncit. N-a fost ușor, am luat de la zero. Acum au venit jucători de calitate, care nu sunt însă pregătiți, nu au jucat de patru-cinci luni. Dacă conducerea decide altceva…”.

Antrenorul Politehnicii a mai precizat: „Două zile nu mănânc, nu dorm. Când se pierde, antrenorul e singur. Când voi simți că nu mai am capacitate, plec. Eu sunt sigur că prindem play-off-ul. Nu sunt egoist, sunt curat, transparent. Vedem ce se va întâmpla”.

