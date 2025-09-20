Tony nu știe ce s-a întâmplat cu echipa lui. Ba a căzut fizic, ba nu!

„Am sentimente pozitive și negative. Cel mai important e că am luat trei puncte, foarte muncite, foarte greu, în fața unei echipe care joacă de trei ani împreună, cu același antrenor și jucători, au automatisme interesante. Prima repriză, ei au avut posesia mai mult, dar era un meci controlat, am dat gol. În repriza a doua echipa a căzut un pic fizic. Eu nu zic fizic, ci din cauza presiunii! Ne-am ascuns un pic de joc, trebuia să avem mai mult mingea. În repriza a doua a căzut fizic și Ofori. Anul trecut juca fotbal pe stradă cu prietenii, își va ridica nivelul încet-încet.”.

Portughezul a adăugat:

„Din punct de vedere tactic, unele momente mi-au plăcut, altele – nu. Aleluia că am avut penalty după șapte meciuri, puteam avea mai multe. Trebuie să ridicăm nivelul fizic. Am arătat că suntem uniți, trebuie să muncim mai mult. Unii știu să profite de oportunitatea de a juca la Poli Iași, un club cu pretenții. Alții ne arată că e un club prea mare pentru ei, ori că Liga a II-a e prea mare pentru ei, blazonul e prea greu pentru ei. Încet, încet o să alegem 11 care au, scuzați, cojones. Să fie bărbați! La fotbal, când nu ies lucrurile, trebuie să ai echilibru emoțional și multă bărbăție”.