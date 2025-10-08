TOP 10 cele mai scumpe parcări de reședință din municipiul Iași: în ce zone se află și la ce valori ajung

Primăria Iași are aproape 12.000 de contracte active pentru închirierea de locuri în parcări de reședință.

Cel mai scump loc într-o parcare de reședință din Iași ajunge la 704 lei/lună. Potrivit unei situații centralizatoare furnizate de Serviciul administrare parcări, locul se află în cartierul Mircea cel Bătrân. Aceasta este suma rezultată în urma licitației organizate de către Primăria Iași, în condițiile în care prețul de pornire la o astfel de procedură începe de la 44 lei/lună.

În prezent, dintre cele 13.000 de locuri în parcări de reședință sunt active contracte de închiriere pentru un număr de 11.980 de locuri.

Unde se află cele mai scumpe locuri de parcare

Într-un top 10 al celor mai scumpe locuri în parcări de reședință, cele mai multe sunt pe strada Buridava din cartierul Dacia. Cinci șoferi din această zonă achită lunar o sumă cuprinsă între 454 și 574 lei. Cel mai licitat loc a fost însă pe str. Mircea Mircea cel Bătrân nr. 22, respectiv de 704 lei.

Celelalte patru locuri cu un cost peste medie sunt două pe Splai Bahlui (694 lei și, respectiv, 604 lei) și alte două pe str. Prof. Petru Cujbă (685 lei și, respectiv, 504 lei).

Primăria Iași organizează periodic licitații pentru închrierea de locuri în parcări în reședință. De exemplu, pe 21 octombrie va avea loc o astfel de procedură pentru închirierea a 16 locuri pe bld. Poitiers nr. 27. Alte 9 locuri sunt disponibile în parcarea de pe stradela Clopotari nr. 6, în acest caz licitația fiind programată pe 16 octombrie.

Până la finalul acestui an, municipalitatea are în plan introducerea în zona tarifară a peste 4.100 de locuri. În acest caz, vorbim despre parcări la bordură în lungul a 42 de străzi, dar care pot fi închiriate de șoferi și sub forma unui abonament lunar: locurile nu vor fi inscripționate cu numărul de înmatriculare al mașinii precum cele din parcări de reședință, iar parcarea va fi permisă în orice loc din zona de interes.

„Ziarul de Iași” a relatat ieri despre introducerea primelor două străzi în sistemul cu plată (str. Sarmisegetusa și bld. Tudor Vladimirescu), respectiv peste 700 de locuri.

Sistem de control de acces la parcarea de la cinema Victoria

În paralel cu aceste demersuri, Primăria Iași a lansat ieri o licitație pentru instalarea unui sistem integrat de acces în parcarea de la cinematograful Victoria. Accesul va fi reglementat în mod similar cu sistemele existente la parcările de la Casa de Pensii și Mănăstirea Golia.

În acest sens, municipalitatea va cumpăra o serie de echipamente: terminale pentru eliberarea de tichete, case automate de plată, bariere automate de acces, camere video de intrare și ieșire (care recunosc numărul de înmatriculare), panouri de informare și o serie de alte dotări, inclusiv pe parte de software.

„Întregul sistem de control acces și plată va avea rolul de a gestiona într-un mod automat, fără operatori umani, accesul la intrarea în parcare, traficul din incinta parcării, taxarea contravalorii timpului de staționare conform tarifelor stabilite, cât și accesul la ieșirea din parcare prin intermediul echipamentelor și a sistemului de administrare”, se arată în caietul de sarcini al achiziției.

Conform documentului citat, echipamentele care urmează să fie cumpărate trebuie să poată fi complet integrat în sistemul de management centralizat prin intermediul căruia sunt gestionate și alte parcări publice actuale.

Primăria așteaptă oferte până cel târziu pe 24 octombrie, iar valoarea estimată a contractului se ridică la 413.000 lei, fără TVA.

Recent, municipalitatea a făcut și o altă achiziție pentru sistemul de parcări din oraș. În acest sens, a fost semnat un contract cu firma Fast Park Co (București) pentru livrarea a șapte parcometre. Fiecare parcometru va permite plata atât cu cardul bancar, cât și cu monede. Achiziția se ridică la aproape 250.000 lei (fără TVA) și a fost atribuită în mod direct, prin intermediul sistemului electronic național. În principal, parcometrele au fost achiziționate pentru a fi montate pe noile străzi incluse de către Primăria Iași în zone tarifare.

Publicitate și alte recomandări video