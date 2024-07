TOP 15 companii ieșene, după valoarea profitului

Pe primele trei locuri sunt Antibiotice, Phinia și Rompak. Omul de afaceri Iulian Dascălu are 4 firme în clasament, profitul cumulat, peste 142 milioane lei, fiind cât al primelor două companii la un loc.

„Ziarul de Iași“ a realizat un Top 15 al celor mai profitabile companii ieșene în funcție de rezultatele financiare obținute anul trecut. Antibiotice SA se dovedește a fi cea mai performantă companie locală în anul 2023, cu un profit net care a depășit pragul de 80 milioane lei anul trecut. Compania a avansat de la locul 6 în 2022 la locul 1 în 2023 după profitul net înregistrat.

Ca o primă observație, deși sunt multe companii care raportează an de an afaceri semnificative, nu toate reușesc să transforme această performanță în profituri substanțiale. Spre exemplu, Amazon Development Center (IT) s-a situat pe locul 2 în Top 15 cele mai puternice firme din județul Iași în funcție de cifra de afaceri pe 2023 (702,5 mil. lei), însă a raportat pierderi semnificative anul trecut, de aproximativ 52,5 mil. lei. Asta înseamnă că o cifră mare de afaceri nu garantează automat și profitabilitate. Clasamentul provizoriu al celor mai puternice companii din județul Iași fost realizat recent tot de către publicația noastră.

Pe de altă parte, unele companii precum Antibiotice, Phinia Delphi România și Fermador au reușit să-și mențină sau chiar să-și îmbunătățească rezultatele financiare, ceea ce reflectă o stabilitate în profitabilitate. În contrast, alte firme ieșene, cum ar fi Brikston Construction Solutions, care face parte din Grupul austriac Leier, a înregistrat anul trecut o scădere a profitului net față de anul 2022, dar rămâne totuși în clasamentul din 2023.

Sunt factori externi care au dat bătăi de cap companiilor

Factorii economici globali, cum ar fi inflația, instabilitatea economică și conflictul din Ucraina au avut un impact considerabil asupra profitabilității în cazul multor firme. Și Brikston a fost afectată de aceste variabile externe, după cum se precizează în Raportul anual al companiei. Deși a fost lider la profit în 2022, a coborât pe locul 8 în 2023. În ciuda scăderii profitabilității, continuă să fie un jucător important în sectorul construcțiilor.

În topul realizat de „Ziarul de Iași“ pe baza rezultatelor financiare pe anul trecut a intrat și producătorul de drojdie Rompak din Pașcani, la care profitul în 2023 a crescut ca aluatul. În acest top sunt și firme locale din construcții, transporturi, comerț.

Iulian Dascălu apare cu mai multe firme în top

O altă observație importantă este că unii oameni de afaceri, cum este și Iulian Dascălu, apar ca acționari la mai multe firme, iar profitul este împărțit între acestea. El se evidențiază cu patru companii în clasamentul celor mai performante 15 firme din județul Iași în anul 2023.

Ce mai trebuie menționat este faptul că acest top ar putea suferi modificări, deoarece încă sunt societăți care nu au depus bilanțul pe anul trecut la Ministerul Finanțelor (MF). De exemplu, Ness România (IT) s-a clasat pe locul 14 în Top 15 cele mai profitabile companii din județul Iași în 2022. În acel an, compania a raportat un profit net de 22,2 mil. lei, la o cifră de afaceri de aproximativ 200,8 mil. lei. Până la momentul publicării acestui articol, compania nu avea încă publice date financiare pentru anul 2023.

Un lucru este cert: de la an la an, aceste clasamente sunt diferite. Unele firme își consolidează prezența în clasament, altele intră sau dispar în funcție de performanțele lor financiare, situație care reflectă practic dinamismul mediului de afaceri. Profitul net cumulat al celor 15 companii a fost de peste jumătate de miliard de lei anul trecut, potrivit calculelor făcute de „Ziarul de Iași“. În același timp, cifra de afaceri însumată a fost de aproximativ 5,7 mld. lei.

Top 15 companii profitabile în 2023 vs Top 15 companii în 2022

Prezentăm mai jos și Top 15 cele mai profitabile companii ieșene în anul 2022. Pentru o imagine clară, consultați în tabel poziția fiecărei firme din județul Iași în topul profitabilității pentru anul 2023 și comparați cu topul pentru anul 2022.

Referitor la anul 2022, Brikston Construction Solutions a fost pe primul loc în topul celor mai profitabile companii din județul Iași, cu un profit net de 89,3 mil. lei în acel an. A fost urmată de firma Look Ahead, deținută de Patricia Fiterman, cu activități de consultanță pentru afaceri și management, Phinia Delphi România, Fiterman Pharma și Fermador. Alte companii precum Gazmir Iași, cu un câștig net de 24 mil. lei în 2022, nu mai figurează în topul pentru 2023, an în care profitul principalului furnizor de gaze naturale din comuna Miroslava a scăzut la 4,8 mil. lei.

Cele 15 companii din județul nostru au avut un profit net cumulat de 574 mil. lei în 2022, iar schimbările în clasament între 2022 și 2023 sugerează o competiție intensă. Vedeți clasamentele în rândurile de mai jos.

Ce companie din județul Iași a avut cel mai mare profit net în anul 2023

Pe locul 1 în Top 15 al celor mai profitabile companii ieșene pe baza rezultatelor financiare obținute în 2023 se situează producătorul de medicamente Antibiotice, cu un profit net de circa 81,1 mil. lei anul trecut, mai mult decât dublu comparativ cu anul 2022, încheiat cu un câștig net de 38,5 mil. lei.

Cifra de afaceri pe anul trecut a fost de aproximativ 600,8 mil. lei, echivalentul sumei de 121,4 mil. euro, valoare care ar urma să crească semnificativ în câțiva ani, după cum anticipează conducerea Antibiotice Iași. Suma avansată este de 250 mil. de euro, iar această cifră de afaceri se așteaptă să fie atinsă până în anul 2030.

Antibiotice are în portofoliu 168 de produse din 11 clase terapeutice

Proiecția se bazează pe un plan care implică extinderea producției de medicamente critice. Antibiotice SA este listată la Bursa de Valori București (BVB) de 27 de ani, iar în Raportul companiei pe anul 2023 transmis la bursă se menționează faptul că deține un portofoliu de 168 produse din 11 clase terapeutice, format atât din medicamente care se eliberează exclusiv pe bază de prescripție medicală, cât și din medicamente fără prescripție medicală, suplimente alimentare, dermatocosmetice, dispozitive medicale, medicamente de uz veterinar, produse biocide, substanțe active și biofertilizatori. Societatea a declarat la MF un număr mediu de 1.352 de angajați la finele anului 2023.

Locul 2 este ocupat de Phinia Delphi România, subsidiara locală a producătorului american de componente auto Phinia, cu un profit net de circa 65 mil. lei în 2023, în creștere cu 37% față de anul 2022, când a înregistrat un profit net de 47,3 mil. lei. Compania a încheiat exercițiul financiar trecut cu afaceri de 1,72 mld. lei, cea mai mare cifră de afaceri din județul Iași, și a avut un număr mediu de 1.601 angajați.

În primăvara acestui an, Dan Țețu, directorul Phinia Iași, într-o discuție cu unul dintre reporterii „Ziarul de Iași“, a amintit despre impactul economic negativ asupra industriei auto. El sublinia că, anul trecut, inflația ridicată și creșterea prețurilor materiilor prime au afectat atât puterea de cumpărare a consumatorilor, cât și costurile de producție. Acest context economic negativ a fost amplificat de pandemie și războiul rusesc împotriva Ucrainei, care au dus la penuria de semiconductori și la alte probleme în lanțul de aprovizionare în 2022. Phinia are o fabrică în comuna Miroslava, satul Brătuleni.

Pe locul 3 se poziționează producătorul de drojdie Rompak din Pașcani, care produce în județul Iași sub licența Pakmaya drojdie şi alte produse pentru industria de morărit, panificaţie şi cofetărie. A raportat un profit net de 53,9 mil. lei anul trecut, de peste două ori și jumătate mai mare decât în 2022, an încheiat cu un câștig net de circa 20,3 mil. Lei. În anul 2023 a avut o cifră de afaceri de 232,8 mil. lei și a declarat un număr mediu de 226 de angajați. Rompak face parte din Pak Group din Turcia, format din companii producătoare de produse alimentare, ambalaje, furaje și îngrășăminte, precum și o afacere imobiliară. Grupul a intrat în industria alimentară cu marca Pakmaya, care a început producția în prima fabrică de drojdie din Izmit în 1973. Producția în unitatea din Pașcani a început în anul 1998.

Milioane de oameni consumă produse alimentare care au în compoziție ingrediente Pakmaya

În ansamblu, Pakmaya România se dovedește a fi un jucător important în industria alimentară din România, cu o influență considerabilă asupra sectorului de panificație și cofetărie, datorită istoricului său și a capacității de producție extinse. Fabrica din Pașcani nu doar că furnizează drojdie pentru consumul casnic, dar joacă un rol semnificativ pe piața locală, asigurând peste 50% din necesarul de drojdie pentru fabricile de pâine, patiserii și cofetării din România. Compania spune că ingredientele lor se regăsesc în produse alimentare pe care le consumă aproximativ 15 milioane de persoane.

Pe locul 4 se află Iulius Holding, cu activități ale holdingurilor, cu un profit net de 49,8 mil. lei anul trecut, mai mare cu 40% față de 2022, încheiat cu 35,5 mil. lei. Compania deținută de Iulian Dascălu a avut afaceri de 2 mil. lei în 2023, cu un singur angajat pe statul de plată.

Cine urmează în top

Pe locul 5 în Top 15 al celor mai profitabile companii ieșene se regăsește firma Urbioled, cu un profit net pe anul trecut de aproape 46,4 mil. lei, mai mult decât dublu comparativ cu un an înainte (22,2 mil. lei). A raportat la MF o cifră de afaceri de 183,4 mil. lei, un salt impresionant față de 2022, exercițiu financiar încheiat cu o cifră de afaceri de 74,3 mil. lei. Afacerea este controlată de Ana Maria Ciotir, iar potrivit informațiilor prezentate pe site-ul companiei, Urbio este un grup de firme care livrează servicii integrate de proiectare, iluminat public, sisteme tip Smart City și energii regenerabile. A declarat la MF un număr mediu de 62 salariați la finele anului precedent.

Locul 6 este ocupat de o altă firmă a lui Iulian Dascălu, anume Attrius Developments, cu un profit net de 44,3 mil. lei anul trecut, mai mult cu 22% comparativ cu anul 2022 (36,2 mil. lei). A încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 243,5 mil. lei și cu un număr mediu de 420 angajați. Firma oferă consultanță pentru afaceri și management.

Carnea de pui, în top

Pe locul 7 se situează Fermador, afacere controlată de Cătălin Mihalache, cu un profit net de 39,2 mil. lei anul trecut, un avans de 1,4% față de 2022 (38,7 mil. lei). Producătorul ieșean de carne de pasăre a avut afaceri de 238,5 mil. lei în 2023, cu un număr mediu de 561 angajați. Fermador are un abator de păsări în Podu Iloaiei, unde se sacrifică aproape 40.000 de pui zilnic.

Locul 8 este ocupat de Brikston Construction Solutions SA (fosta Ceramica Iași), cu un profit net de circa 38,6 mil. lei anul trecut, în scădere cu 57% față de un an înainte (89,3 mil. lei), conform datelor din situația financiară a firmei. Este parte a Grupului austriac Leier. Brikston produce și vinde produse ceramice pentru zidării portante și neportante, precum și țiglă ceramică. În fabrica din Iași, cele două secții de producție pentru blocuri ceramice generează zilnic 1.100 de tone de produs ars, în timp ce în a treia secție se fabrică elemente din beton de mici dimensiuni, cu o capacitate de 1.800 mp pe schimb.

Aproape 400 de oameni lucrează în fabrica Brikston din Iași

În Raportul anual al companiei se precizează faptul că, în primele cinci luni ale anului trecut, Brikston a avut o scădere semnificativă a vânzărilor, dar a continuat să opereze fără a închide unități de producție. Tot aici compania spune că instabilitatea economică globală, inflația, conflictul din Ucraina și tensiunile internaționale ar putea influența negativ și în acest an cererea și costurile materialelor de construcție, situație care practic ar afecta întreaga industrie și ar pune în pericol dezvoltarea acestui sector. A raportat la MF un număr mediu de 383 angajați.

Pe locul 9 se află Lincor Trans, firmă cu activitate în transporturi, care a rămas cu un profit net de 33,8 mil. lei în 2023, aproape triplu față de 2022, când profitul net a fost de aproximativ 12 mil. lei. Cifra de afaceri pe anul trecut a fost de 320,5 mil. lei, cu un număr mediu de 31 salariați. Societatea are trei asociați: Tudor și Sergiu Spița alături de Galina Stici.

Locul 10 este „adjudecat“ de Apavital, operatorul regional al serviciilor de apă și de canalizare din județul Iași, cu un profit net de 33 mil. lei în 2023, de la 10 mil. lei în 2022, adică un câștig net de peste trei ori mai mare. A avut un număr mediu de 1.470 de angajați anul trecut. Cifra de afaceri a fost de 381,4 mil. lei în 2023.

Pe locul 11 se află firma ieșeană de construcții Daroconstruct, cu un profit net de 32,4 mil. lei in 2023, dublu comparativ cu un an înainte, încheiat cu un profit net de 15,2 mil. lei. Firma controlată de Giani Canschi a avut o cifră de afaceri de 315,5 mil. lei anul trecut, cu o medie de 316 angajați.

Locul 12 este ocupat de Consys International, cu un profit net de 27,7 mil. lei, mai mare de circa trei ori și jumătate mai mare față de un an înainte (7,7 mil. lei). Cifra de afaceri a fost de 251,4 mil. lei în anul 2023. Are activitate în comerț. Ca unic asociat al societății cu sediul social în județul Iași apare compania Fuandre SA din Luxemburg. A raportat un număr mediu de 23 angajați, firma fiind înființată în anul 2015.

Pe locul 13 în Top 15 cele mai profitabile companii ieșene se situează Conex Distribution, firmă care a fost fondată de soții Ioan și Tereza Prisecaru în urmă cu mai bine de două decenii. Are activitate în industria auto. A avut un profit net de 26,8 mil. lei anul trecut, un avans de 50% față de 2022 (17,8 mil. lei). A încheiat anul trecut cu afaceri de 611,7 mil. lei și un număr mediu de 700 angajați.

Locul 14 este ocupat de încă o companie a lui Iulian Dascălu, Palas 1, cu un profit net în 2023 de 25,1 mil. lei, de la 30 mil. lei în 2022 (o scădere de 16%). A avut o cifră de afaceri de 170 mil. lei, cu un număr mediu de 2 angajați.

Pe locul 15 se află Iulius Management Center, cu un profit net de 23,5 mil. lei anul trecut, în creștere cu 11% comparativ cu 2022. Firma a avut o cifră de afaceri de 135,3 mil. lei și un număr mediu de 276 angajați la finele anului precedent. Are ca activitate consultanță pentru afaceri și management.

Care a fost cea mai profitabilă companie din județul Iași în anul 2022

În anul 2022, cea mai profitabilă companie a fost Brikston Construction Solutions, cu un profit net de 89,3 mil. lei la închiderea exercițiului financiar. A fost urmată de Look Ahead (locul 2), cu activități de consultanță pentru afaceri și management, cu un profit net de 74,8 mil. lei în același an. Acționar majoritar al companiei este Patricia Fiterman.

Pe locul 3 s-a situat Phinia Delphi România, cu un profit net de 47,3 mil. lei, urmată de Fiterman Pharma (locul 4), producătorul de medicamente obținând un profit net de 44,8 mil. lei în anul 2022.

Pe locul 5 s-a clasat Fermador (38,7 mil. lei), urmată de Antibiotice pe locul 6 (38,5 mil. lei), Attrius Developments pe locul 7 (36,2 mil. lei), pe locul 8 a fost Iulius Holding (35,5 mil. lei), locul 9 Palas 1 (30 mil. lei), locul 10 Iulius Real Estate (25,5 mil. lei), locul 11 Gazmir Iași (24 mil. lei), locul 12 Omco România (23,6 mil. lei), locul 13 Urbioled (22,2 mil. lei), locul 14 Ness România (22,2 mil. lei), iar pe locul 15 Petro Grup (21,6 mil. lei).

