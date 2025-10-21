TOP Cine sunt cei mai productivi români? Surpriză: băncile și asigurările au luat fața IT-ului, cultura și administrația urcă în clasament

După ani în care domeniul IT și comunicații părea de neclintit în topul productivității, anul 2024 a adus o surpriză: intermedierile financiare și asigurările au crescut cu peste 21%, depășind pentru al doilea an consecutiv sectorul tehnologic. În timp ce imobiliarele pierd teren, cultura și administrația publică recuperează spectaculos, iar construcțiile și comerțul continuă să urce lent, dar sigur.

Productivitatea muncii în România a crescut, în medie, cu 8% în 2024 față de anul anterior. În cifre, fiecare angajat din economie a produs, în medie, o valoare de aproape 185.000 lei – cu peste 13.000 mai mult decât în 2023. Dincolo de medie însă, diferențele între domenii sunt uriașe: de la peste 3,2 milioane lei în imobiliare, la sub 30.000 lei în agricultură.

În continuare, tranzacțiile imobiliare rămân în fruntea clasamentului, chiar dacă 2024 a adus un recul. Cu o scădere de aproape 7%, sectorul a pierdut peste 240.000 lei per angajat, ajungând la o productivitate medie de 3.242.944 lei. Piața imobiliară pare să fi intrat într-o etapă de ajustare, după anii febrili post-pandemie. Încetinirea creditării și temperarea cererii, alături de costurile ridicate ale materialelor, se văd în cifrele de eficiență.

Finanțele depășesc IT-ul

Cea mai spectaculoasă evoluție vine din zona intermedierilor financiare și a asigurărilor, care au crescut cu peste 21% într-un singur an, atingând 630.565 lei per angajat. Este cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani și confirmă o tendință începută încă din 2022: băncile și companiile de asigurări au depășit domeniul IT și comunicații la capitolul productivitate.

De precizat că datele Institutului Național de Statistică (INS) utilizate în această analiză se referă la productivitatea muncii, pe persoană ocupată, pe activități ale economiei naționale, iar cifrele pentru anul 2024 sunt marcate ca semidefinitive de către specialiștii în statistică ai INS. Iar productivitatea muncii pe o persoană ocupată a fost calculată ca raport între valoarea adaugată brută și numărul de persoane ocupate.

În ce privește intermedierile financiare și asigurările, creșterea dobânzilor, consolidarea pieței financiare și profitabilitatea ridicată a asigurătorilor au făcut ca acest sector să devină liderul economiei non-imobiliare. Practic, fiecare angajat din domeniul financiar produce acum de aproape două ori mai multă valoare decât media națională.

Tehnologia ia o pauză

Domeniul informațiilor și comunicațiilor, care include industria IT, a înregistrat o ușoară scădere, de 6,18%, până la 579.923 lei per persoană ocupată. După o perioadă lungă de expansiune, ritmul pare să se fi temperat. Piața globală de outsourcing s-a răcit, unele companii și-au restrâns echipele, iar proiectele de digitalizare internă s-au stabilizat.

Totuși, chiar și cu această scădere, IT-ul rămâne printre cele mai performante domenii ale economiei românești. Nivelul productivității este de peste trei ori mai mare decât în industrie și de aproape șase ori peste cel din agricultură.

Cultura și administrația publică urcă în top

Anul 2024 a fost generos cu activitățile culturale și recreative, care au înregistrat o creștere a productivității cu 26,7% față de 2023, ajungând la 285.109 lei per angajat. După perioada complicată din pandemie, relansarea spectacolelor, festivalurilor și evenimentelor a stimulat activitatea economică. Publicul s-a întors în sălile de teatru și pe stadioane, iar sectorul creativ a beneficiat de o efervescență vizibilă și în zona serviciilor conexe, de la logistică la producție artistică.

De remarcat este și saltul din administrația publică, apărare, sănătate și asistență socială, unde productivitatea a crescut cu 13,3%, până la 189.663 lei per angajat.

Industria stagnează, construcțiile și comerțul cresc lent

Sectorul industrial, care include și producția de energie și termică, a crescut timid, cu doar 1,5%, atingând 178.507 lei per angajat. Ritmul lent arată presiunea costurilor energetice și dificultățile de adaptare la cererea internațională.

În schimb, construcțiile și comerțul, transporturile și turismul, deși sunt domenii cu o productivitate medie sub cea calculată la nivel național, continuă un parcurs solid. Primul a urcat cu 5,7%, iar al doilea cu 6,8%, semn că investițiile în infrastructură și revenirea mobilității post-pandemie mențin aceste domenii active.

Agricultura, la coada clasamentului

La polul opus, agricultura, silvicultura și pescuitul rămân cele mai puțin productive ramuri ale economiei, cu doar 28.592 lei per angajat, în scădere ușoară față de 2023. Chiar dacă există investiții în tehnologizare și mecanizare, sectorul rămâne vulnerabil în fața condițiilor meteo și a volatilității prețurilor la cereale.

În ansamblu, România rămâne o economie cu contraste pronunțate. Pe de o parte, sectoarele de vârf – imobiliare, finanțe, IT – generează productivități uriașe, apropiate de standardele vest-europene. Pe de altă parte, industriile tradiționale și agricultura se mișcă lent, prinse între costuri mari și eficiență scăzută.

Publicitate și alte recomandări video