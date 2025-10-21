Top insolvențe: peste 4.500 de firme în dificultate. Iașul înregistrează scădere. Ce recomandă firma de insolvență care gestionează și dosarul Nordis?

Tot mai multe companii din România ajung în pragul insolvenței. Inflația, dobânzile ridicate și scăderea consumului continuă să pună presiune pe mediul de afaceri, iar statisticile arată că principalele centre economice sunt cele mai afectate.

Totuși, Iașul se distinge printr-o evoluție inversă față de trendul național, cu mai puține firme în dificultate față de anul trecut. În primele opt luni ale acestui an, 147 de firme din județul Iași au intrat în insolvență, față de 191 în aceeași perioadă din 2024, ceea ce indică o scădere de 23%. La nivel național au fost însă înregistrate 4.561 de insolvențe, aproape jumătate dintre acestea concentrându-se în marile centre economice: București-Ilfov (1.067), Bihor (412), Cluj (310) și Timiș (239).

Față de perioada similară a anului trecut, scăderea este mică, de aproape 2%, în 2024 fiind înregistrate 4.657 de firme în insolvență, potrivit datelor de la Registrul Comerțului. Cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în comerț la nivel național, chiar dacă acest sector a înregistrat o scădere procentuală de 8%. Numărul de cazuri în comerț a fost de 1.131 în perioada ianuarie-august 2025, ceea ce îl plasează înaintea altor sectoare precum construcțiile (947) sau HoReCa (324).

Transporturile și serviciile administrative, cele mai expuse

Chiar dacă marile județe duc greul la nivel de cifre, îngrijorător este că fenomenul începe să se extindă și către zonele mai puțin dezvoltate economic, unde și câteva zeci de insolvențe pot însemna un impact serios în piața locală. În primele opt luni ale acestui an, față de aceeași perioadă a anului precedent, Mehedinți a trecut de la 18 la 34 firme în insolvență (+88,9%), Sălaj de la 31 la 58 firme (+87,1%), iar Ialomița de la 31 la 46 firme (+48,4%).

Dacă privim situația în funcție de domeniile de activitate, vedem că unele sectoare reușesc să se stabilizeze, în timp ce altele continuă să acumuleze insolvențe într-un ritm accelerat.

Transporturile și depozitarea au resimțit cel mai puternic presiunea economică, cu 571 de insolvențe de la începutul anului și până în august, în creștere cu 20% față de 2024. Nu au scăpat nici serviciile administrative și de suport, afectate de 201 cazuri (+17,5%) sau industria extractivă, unde numărul insolvențelor a urcat cu 60% (24 cazuri de insolvență până în august 2025, de la 15 cazuri anul trecut).

Pe de altă parte, sectoarele tradițional vulnerabile au înregistrat scăderi: în comerț au fost 1.131 insolvențe, în scădere cu 8%, construcțiile au avut 947 de cazuri (−2,87%), iar în HoReCa au fost înregistrate 324 de insolvențe (−9,24%).

Recomandările CITR pentru companii

Pentru a evita astfel de situații de insolvență, specialiștii în restructurare recomandă companiilor să intervină din timp.

„CITR recomandă companiilor să acționeze din timp prin protejarea cash-flow-ului, optimizarea costurilor și digitalizarea proceselor, renegocierea termenelor cu creditorii și accesarea timpurie a mecanismelor de restructurare disponibile”, spune Paul Dieter Cărlănaru, director general CITR, companie care gestionează și dosare precum Nordis.

El mai arată că perioada actuală creează atât riscuri, cât și oportunități pentru investitori în piața de dificultate, unde există companii cu modele de business viabile, dar cu bilanțuri afectate de investiții sau contextul macroeconomic.

Guvernul se pregătește să extindă protecția angajaților în sectoarele strategice

În timp ce specialiștii recomandă măsuri de prevenție pentru companii, Guvernul pregătește un set de modificări menite să protejeze angajații firmelor care ajung totuși în insolvență. Ministerul Muncii vrea să mărească despăgubirile pentru angajații firmelor aflate în insolvență, în special pentru companiile strategice din domenii precum energie, transport, comunicații, sănătate sau apărare. În loc de 5 salarii medii brute pe o perioadă de 5 luni, proiectul aflat în dezbatere publică propune plata până la 12 salarii medii brute pe 12 luni. Având în vedere că salariul mediu brut este acum în jur de 9.000 de lei, un angajat ar putea primi până la 108.000 lei. Fondul este alimentat din contribuțiile firmelor active, așa că statul protejează angajații, dar costurile revin mediului privat.

Publicitate și alte recomandări video