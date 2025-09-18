Top lefuri – Categoriile cu cele mai mari și cu cele mai mici salarii din Iași. De ce femeile din Vaslui sau Botoșani câștigă mai bine ca bărbații?

Salariile ieșenilor au trecut în 2024 de pragul simbolic de o mie de euro net pe lună, însă diferențele dintre sectoare sunt uriașe. În timp ce angajații din IT și comunicații sau cei din transporturile aeriene au încasat lunar peste 9.000–10.000 de lei, lucrătorii din hoteluri și restaurante ori din industria textilă au primit anul trecut salarii medii nete mai mici de 3.000 de lei.

Între aceste extreme se conturează o hartă a economiei locale în care domenii precum educația, sănătatea sau construcțiile țin pasul cu media, dar industriile tradiționale rămân în urmă.

În 2024, Iașul a urcat în plutonul județelor cu salarii medii nete de peste o mie de euro, alături de București, Cluj și Timiș. Dincolo de creșterea vizibilă a veniturilor, cifrele arată însă o altă poveste: bărbații ieșeni au câștigat în medie cu 339 de lei mai mult decât femeile, deși ieșencele se numără printre cele mai bine plătite angajate din România. În alte colțuri ale țării, balanța se inversează, iar în județe ca Vaslui, Neamț sau Botoșani salariile femeilor le-au depășit pe cele ale bărbaților.

Salariile cele mai mici, în industria mobilei și confecții

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, Iașul s-a poziționat bine în clasamentele salariale naționale în 2024, dar cu nuanțe diferite atunci când privim separat veniturile bărbaților și ale femeilor.

Privind în detaliu salariile pe ramuri economice, discrepanțele sunt evidente. Cei mai bine plătiți angajați din Iași au fost în 2024 cei din transporturile aeriene, cu un câștig mediu net lunar de 10.789 de lei, urmați de specialiștii din IT și comunicații, unde salariile au depășit pragul de 9.000 de lei (9.392 lei, respectiv 9.900 lei în activitățile de servicii informatice). În același pluton al veniturilor ridicate se află și angajații din administrația publică (7.650 lei) sau din producția și furnizarea de energie (7.400 lei). La polul opus, salariile cele mai mici s-au înregistrat în industria mobilei (2.666 lei), confecții (2.923 lei) și hoteluri și restaurante (2.724 lei), domenii în care câștigurile rămân cu mult sub media județeană. Între aceste extreme se așază sectoare precum sănătatea (5.274 lei), învățământul (6.050 lei), construcțiile (4.476 lei) sau comerțul (3.662 lei), desenând un tablou contrastant al economiei ieșene.

Comparație femei versus bărbați

Bărbații din județ au încasat în medie 5.268 de lei net pe lună, ceea ce i-a plasat pe locul al șaselea în țară. Suma i-a situat foarte aproape de ilfoveni (cu doar 12 lei mai mult) și de brașoveni (cu 21 de lei peste), dar departe de colegii lor din Timiș, care au avut lefuri mai mari cu 382 de lei. Dacă privim spre vârful clasamentului, diferențele devin și mai evidente: bărbații din București au încasat 7.003 lei net, cu 1.735 de lei peste ieșeni, iar cei din Cluj au primit 6.191 lei, cu 923 de lei mai mult. Raportat la media pe țară, de 5.090 de lei, venitul bărbaților din Iași a rămas peste nivelul național, dar decalajul dintre sexe s-a menținut ridicat.

Pentru femei, situația arată ușor diferit. Ieșencele au avut în 2024 al patrulea cel mai mare salariu mediu net din România, chiar dacă diferența față de bărbați a fost mai mare decât media națională. În județ, femeile au câștigat în medie 4.929 lei, cu 339 de lei mai puțin decât bărbații, dar totuși cu 114 lei peste salariul mediu al româncelor. Pragul psihologic de 5.000 de lei nu a fost depășit la Iași, însă județul a intrat imediat după podiumul ocupat de București (6.441 lei), Cluj (5.626 lei) și Timiș (5.339 lei).

O privire mai atentă la diferențele de gen arată o hartă salarială fragmentată. În 15 județe din România, femeile au încasat salarii mai mari decât bărbații. În Mehedinți, diferența a atins 212 lei în favoarea lor, iar în Bistrița-Năsăud a fost de 14 lei. În Regiunea Nord-Est, trei județe s-au situat în topul diferențelor pozitive: în Vaslui, salariul femeilor (4.005 lei) a depășit cu 163 de lei pe cel al bărbaților; în Neamț, diferența a fost de 157 de lei, cu femeile la 4.093 lei net; iar în Botoșani, salariul mediu al femeilor, de 4.005 lei, a fost cu 128 de lei peste cel al bărbaților.

Iașul, pe locul patru la nivel național

Totuși, în 27 de județe situația a rămas favorabilă bărbaților. Cele mai mici diferențe s-au înregistrat în Dolj (20 de lei), iar cele mai mari în Prahova, unde bărbații au câștigat în medie cu 723 de lei mai mult decât femeile. Regiunea Nord-Est a oferit și ea exemple de dezechilibru: în Suceava diferența a fost de 171 de lei, în Iași de 339, iar în Bacău de 491 de lei. În județele dezvoltate economic, decalajul s-a adâncit și mai mult: în Ilfov bărbații au câștigat cu 524 de lei mai mult decât femeile, în București cu 562, în Cluj cu 565, iar în Brașov cu 583.

Privind lucrurile per total, Iașul a urcat în 2024 în plutonul select al județelor cu salarii de peste o mie de euro net. Cu o creștere anuală de 530 de lei, salariul mediu net al județului l-a plasat pe locul al patrulea la nivel național, după București, Cluj și Timiș, confirmând dinamica pozitivă a pieței muncii locale, dar și persistentele diferențe între veniturile bărbaților și ale femeilor.

