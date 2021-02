TOP mașini second hand sub 5.000 de EURO, care merită cumpărate în 2021

Când vine vorba de mașini second hand există multe opțiuni în toate clasele de vehicule, și pentru toate buzunarele. Unele se vând cu prețuri sub 5.000 EURO.

BMW Seria 3

Nu sunt multe mașini care și-au menținut titlul de „Cea mai bună din clasă” pe parcursul întregii lor vieți. Totuși, BMW Seria 3 este una dintre ele. Indiferent de generație, stilul sportiv, agresiv al modelului BMW Seria 3, performanța aproape perfectă și economia de combustibil remarcabilă îl transformă într-un sedan care merită luat în considerare. Chiar și exemplarele second hand merită o șansă. Acesta costă 4.500 de EURO și are un rulaj de 200.000 de km.

Audi A6 Avant

În ceea ce privește break-urile, Audi A6 Avant este unul dintre cele mai clasice modele produse vreodată. Designul său elegant este combinat cu practicalitatea extremă. În plus, stilul pare să rămână proaspăt, chiar și ani mai târziu. A6 are, de asemenea, capacitatea de a fi distractiv de condus. Modelul de față costă doar 4.250 de EURO și are un rulaj de 139.957 km.

Volkswagen Sharan

Ai multe lucruri de mutat? Sau poate că trebuie să transporți mulți oameni. Atunci un monovolum este calea de urmat. Dacă ai o familie mare și ești în căutarea unei mașini second-hand sub 5.000 EURO, există o mulțime de opțiuni, iată una dintre ele: Volkswagen Sharan. Exemplarul de mai jos are un rulaj de 205.607 de km.