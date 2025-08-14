Topul celor mai mai mari exportatori din județul Iași. Jumătate din vânzări în afara țării sunt generate de mașini, aparate și echipamente

Iașul își trimite peste hotare bunurile cu motoare turate la maximum în industria auto, dar și cu rezerve solide în domeniul farmaceutic și cel metalurgic.

Datele pentru 2024, publicate de Camera de Comerț și Industrie Iași, arată că jumătate din exporturile județului sunt generate de mașini, aparate și echipamente, cu Phinia Delphi România SRL în fruntea clasamentului. În topul celor mai mari exportatori din Iași sunt însă prezente și companii din industria textilă și a comerțului cu produse farmaceutice.

Piesele și accesoriile pentru autovehicule țin steagul sus

Pe primul loc se află PHINIA Delphi România SRL, companie specializată în fabricarea pieselor și accesoriilor pentru autovehicule și motoare. Industria auto continuă să fie un motor important pentru exporturile Iașului, iar poziția liderului confirmă ponderea acestui sector în economia locală. 52% din exportul Iașului e reprezentat de mașini, aparate și echipamente.

Pe locul doi urmează Antibiotice SA, producător de medicamente de bază, un brand cu tradiție, prezent pe piețe externe din zeci de țări.

Podiumul este completat de ArcelorMittal Tubular Products Iași SA, producător de tuburi și profile din oțel, companie marcată însă cu mențiunea că nu a îndeplinit toate criteriile pentru clasificarea pe domenii în Topul Firmelor general.

Potrivit Breviarului Economic al Județului, realizat de Camera de Comerț și Industrie Iași, produsele industriei chimice (cu o pondere de 12,7% din totalul exporturilor), cele din industria ușoară (9,7%) și exportul de metale comune și articole din aceastea (7,3%) au adus cei mai mulți bani în Iași, după cel de mașini, aparate și echipamente.

Pondere mare a industriei prelucrătoare

Farmaceuticele apar din nou în top prin A & S Med Warehouse SRL, care ocupă locul patru, activând în comerțul cu ridicata al produselor de profil. Urmează Mennekes Electric SRL, producător de echipamente electrice și electronice pentru industria auto. Locul șase este ocupat de IG Watteeuw Romania SRL, fabrică de lagăre (suporturi pentru arbori, folosite pentru a reduce frecarea la rotație), angrenaje și elemente mecanice de transmisie, urmată de Omco Romania SRL, specializată în utilaje de utilizare generală.

În industria textilă, Motexco SRL reușește să intre în clasament pe locul opt, cu producția de articole de îmbrăcăminte (altele decât lenjeria de corp). Poziția a noua este deținută de BMT Aerospace România SRL, din nou un nume legat de producția de angrenaje și cutii de viteză, iar topul se încheie cu Conex Distribution SA, distribuitor de piese și accesorii auto.

Această ierarhie dedicată exportatorilor scoate în evidență ponderea mare a industriei prelucrătoare în economia județului, cu accent pe sectorul auto și pe producția de echipamente mecanice și electrice. Prezența industriei farmaceutice și a celei textile arată diversitatea portofoliului ieșean de exporturi, chiar dacă primele locuri sunt dominate de producători mari, integrați în rețele globale.

