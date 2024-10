Topul celor mai mari 11 companii de IT din județul Iași

IT-ul are perspective bune sau în curs de îmbunătățire pentru anul 2025, previzionează pentru piața globală Raportul „Sector Atlas 2024”, publicat recent de Allianz Trade. La nivel mondial, sectorul serviciilor IT a crescut cu aproximativ +6% în 2023 și se estimează că va crește cu aproape +10% până la finalul anului 2024. Pentru anul trecut, mai arată documentul, companiile de servicii IT au raportat o marjă de profitabilitate de aproape 10%, iar creșterea câștigurilor estimată pentru următorii cinci ani este de +15%. Pornind de la aceste informații, am vrut să vedem cum a făcut față anului 2023 piața IT din Iași și am analizat cele mai mari 11 companii din acest domeniu de activitate.

Piața IT este în creștere, este convins și olandezul Menno de Jong, co-fondator al companiei Levi 9 Global Sourcing Balkan SRL cu sediul în Iași. Prezent la Iași la inaugurarea în sediul companiei sale a unui centrul ABN AMRO Clearing, Menno de Jong, în dialog cu Ziarul de Business, și-a exprimat convingerea că firma sa operează într-o industrie care are încă mult de crescut:

„Noi avem viziunea că totul se va tehnologiza. E drept că în acest moment pare ca e o oarecare insecuritate in domeniul IT, dar gândiți-vă, cu zece ani în urmă nu ne putea imagina că va fi guvernare digitală, banii digitali, publicații digitale. Sectorul e abia într-o fază de început. Acum avem inteligența artificială care creează multe oportunități pentru serviciile noastre și ne ajută să susținem companiile-client în dezvoltarea lor. Trendul în tehnologie este, în general, în creștere. Și așa e și la Levi 9. Pentru că totul va fi tehnologie – uitați-vă, acum vă vorbesc și mă înregistraţi cu un telefon, nu cu un microfon clasic. Toți depindem de tehnologie și va mai fi încă mult de lucru în acest domeniu”.

Pentru analiză am selectat cele mai mari 11 companii care au ca obiect principal de activitate fie activități de editare a produselor software, fie activităţi de telecomunicații prin reţele (cu sau fără) cablu sau prin satelit și alte activități de telecomunicații, sau de servicii în tehnologia informaţiei sau ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si alte activităţi de servicii informaționale. Levi 9 se regăsește în topul celor mai mari 11 companii din IT-ul ieșean și, într-adevăr, așa cum spunea și Menno de Jong, compania a crescut de la un an la altul nu cu 6%, cât a fost creșterea la nivel global, ci cu 16%.

Principalii competitori din IT-ul ieșean

Din Top 11 companii IT din Iași (după cifra de afaceri realizată în 2023), doar trei au acționariat autohton, în timp ce alte trei aparțin unor entități din Marea Britanie, două companii sunt cu acționariat olandez, una își are originea în SUA, alta în Germania și încă una, în Finlanda.

După țara de proveniență a acționariatului, SUA, prin Amazon Development Center SRL a realizat 46% din vânzările cumulate ale celor 11 firme de top (aproape 702,5 milioane lei). Locul al doilea este ocupat de cele trei companii din Marea Britanie, care împreună au avut o cifră de vânzări de 337,6 milioane lei, iar România, tot cu trei companii, a realizat vânzări de aproape 205 milioane lei. În top urmează Olanda (cu 169,6 milioane lei), apoi Germania și Finlanda (cu 57,7 milioane lei, respectiv 50,8 milioane lei).

Față de anul anterior, cifra de afaceri a companiilor IT cu cele mai mari vânzări realizate în 2023 a crescut cu aproape 50 de milioane de euro (+19,4% față de 2022).

La prima vedere, însă numărul de angajați a scăzut cu 745 (-10,7%), iar profitul total realizat de cele 11 companii din Top-ul IT-ului ieșean a fost de circa 4 milioane de euro, în scădere cu aproape 60% față de anul anterior. Spunem „la prima vedere” pentru că, de fapt, excluzând Amazon Development Center, singura companie de top care a înregistrat pierderi (de circa 10,5 milioane de euro), celelalte companii au avut o creștere medie a profitului cu 29,1%. Iar numărul mare de angajați în minus față de 2022 vine, pe de o parte, ca urmare a disponibilizărilor făcute la Amazon, care a concediat de la un an la altul 464 de angajați, dar și de la ocupanta locului 5 din Top 11, Signant Health, care în 2022 a raportat un număr de 377 de angajați, iar în 2023, potrivit platformei listăfirme.ro, nu mai avea niciun salariat înregistrat pe această firmă.

O singură firmă din Top 11 firme de IT din Iași 2023 a avut vânzări mai mici decât anul trecut (Mambu Tech, -11%).

O singură companie de top a înregistrat pierderi la rubrica „profit net” (Amazon Development Center SRL), dar altele trei au înregistrat o scădere a profitului față de anul anterior (Signant Health -48%, Mambu Tech -24% și ThinSlices Development SRL -55%).

O singură companie a înregistrat scăderi atât a cifrei de afaceri și profitului, cât și a numărului de angajați: Mambu Tech, care de la 195 de angajați în 2022, a ajuns la 149 în 2023.

Șapte din cele 11 companii de top au ca obiect principal de activitate „realizarea soft-ului la comanda (software orientat client)”.

Excluzând Amazon development Center, marja de profitabilitate a celorlalte 10 companii din top a fost de 8,8%, cu 1,2% mai puțin decât la nivel global.

Una din marile companii ieșene de IT, Ness România SRL, lipsește din Topul din 2023 – firma nu a înregistrat bilanțul financiar. În 2022, Ness România, cu o cifră de afaceri de peste 200 de milioane de lei, era a doua cea mai mare companie de IT din Iași.

Top 11 firme din IT Iași 2023

Amazon Development Center SRL – topul firmelor din IT-ul ieșean este condus, dacă ne uităm doar la cifra de afaceri, de Amazon, SRL-ul deținut în proporție de 99% de firma americană Amazon.com Sales Inc, în timp ce 1% din acțiuni sunt ale Amazon Int L. Inc (SUA). Beneficiarii reali ai afacerii sunt americanul Mark Frederick Hoffman și românul Cristian Ioan Josan.

Pentru Amazon, a fost al doilea an cu pierderi, doar că în 2022 nivelul pierderilor era de opt milioane de lei, iar în 2023 a ajuns la 52,5 milioane lei. Anul care a trecut a fost, probabil, unul dificil pentru angajații Amazon. Pe de o parte, compania și-a mutat sediul, pe de altă parte, a încheiat anul cu 464 de angajați mai puțin decât avea în 2022.

În Iași, zvonurile privind concedierile din Amazon Development Center au continuat și în acest an, referindu-se destul de concret, la un anumit departament din cadrul companiei. Surse apropiate conducerii Amazon susțin însă că zvonurile nu ar fi întemeiat. Am încercat să clarificăm această chestiune și am trimis oficial o solicitare de informații, cerând o confirmare sau infirmare a zvonurilor. Iar în cazul în care zvonurile erau confirmate, am fi dorit să aflăm departamentul vizat și numărul de angajați care ar urma să părăsească în acest an Amazonul de la Iași. Redăm aici răspunsul a venit din Polonia, de la Aleksandra Zarychta-Kuzalska, Head of Corporate Communications in CEE:

„Amazon revizuiește și prioritizează în mod constant investițiile, în funcție de nevoile clienților săi. În urma unor evaluări recente, am identificat zone în care trebuie să investim mai mult și zone în care trebuie să reducem. În prezent, recrutăm în mod activ pentru zeci de roluri, în diviziile noastre din Iași și din România. Job-urile disponibile pot fi consultate pe www.jobs.amazon.com”.

SCC SERVICES ROMANIA SRL – compania de pe locul al doilea din Top 11 firme din IT iași 2023 are ca obiect principal de activitate „alte activități de servicii privind tehnologia informației”. În acest domeniu de activitate, SCC Services România a fost anul trecut a șasea cea mai mare companie din România, cu o cifră de afaceri de peste 151 milioane lei. Compania aparține în proporție de 100% firmei Overseas Holding SRL, înregistrată în Anglia și Țara Galilor și controlată de englezul de 53 de ani, James Peter Rigby. Marja de profit fost de 7%, cu trei procente mai mică decât cea estimată de SCC Services România la nivel global în sectorul IT. Compania a ajuns anul trecut la 1.072 de angajați (+2% față de 2022). Focality SRL – medaliata cu bronz prima dintre cele trei companii cu acționariat românesc din topul 11 al celor mai mari firme ieșene din IT de anul trecut. Acționarul principal este Gabriela Mardarasevici, care deține 80% din activele firmei. Celelalte acțiuni sunt împărțite între Cezar Dumitru Rusu (8%), Claudiu Daniel Mardarasevici (5%) și Vasile Silion (8%).

Focality și-a crescut cu 34% vânzările în 2023 față de anul anterior, ajungând la 125 de milioane de lei, cifră de afaceri cu care s-a plasat pe locul al patrulea în România între firmele care au ca obiect principal de activitate „Activităţi de telecomunicații prin reţele cu cablu”. În același timp, profitul a crescut cu 132%, de la 3,5 milioane lei în 2022, la 8,1 milioane lei în 2023. Marja de profit, ca și în cazul SCC Services România, a fost de 7%.

Centric IT Solutions Romania SRL – specializată, ca majoritatea firmelor din Top 11 companii IT din Iași, în „Activităţi de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)”, Centric IT Solutions România a crescut „pe toate fronturile”: cifra de afaceri, de 120,1 milioane de lei, a fost cu 23% mai mare decât cea din anul anterior, profitul a crescut cu 18% față de 2022, ajungând la 14 milioane de lei (al doilea cel mai mare profit din Top 11 firme din IT iași după cifra de afaceri realizată în 2023). Iar numărul angajaților a sporit cu 1% față de 2022, astfel încât, la finalul anului trecut Centric IT Solutions România avea 356 de angajați.

Centric IT a început să-și facă mai bine cunoscută prezența pe piața din Iași la începutul acestui an, când a lansat aplicația MuzeAR, creată pentru valorificarea patrimoniului expus în Muzeul Etnografic al Moldovei de la Palatul Culturii din Iaşi, prin care vizitatorii sunt invitați să exploreze trei obiecte de patrimoniu folosind realitatea augmentată.

Tot în acest an, Centric IT România a creat o aplicație pentru Romanian Creative Week, care permite navigarea mai ușoară printre sutele de evenimente propuse de organizatorii festivalului creativității de la Iași.

Compania aparținea în proporție de 100% holdingului olandez Centric International BV, iar beneficiarul real al afacerii e olandezul Sanderink Gerhardus Plechelmus. Marja de profit realizată de Centric IT Solutions România a fost de 12%, a doua cea mai mare din Top 11 și la egalitate cu profitabilitatea celei de-a doua companii olandeze din topul ieșean al vânzărilor din IT, Levi 9.

SIGNANT HEALTH SRL – Pe locul 5 în Top 11 firme de IT din Iași (2023), Signant Health a avut o cifră de vânzări de 107 milioane lei și un profit net de 5,5 milioane, în scădere cu 48% față de anul anterior. Compania aparține în proporție de 100% firmei Signant Health Management LTD, din Anglia și Țara Galilor. Beneficiarii acestei afaceri, potrivit portalului listafirme.ro sunt românca Adina Tapalagă (57 ani), francezul Jacques Charhon (59 ani) și americanul Michael Kevin Tucker (67 ani). Godaddy Services SRL – În „Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei”, care este domeniul principal de activitate al companiei IT cu a șasea cea mai mare cifră de vânzări din Județul Iași, Godaddy Services SRL a fost pe locul al zecelea la nivel național. Firma deținută de Webfusion Internet Solutions LTD din Anglia și Țara Galilor are trei administratori, doi americani și o româncă. Aceasta din urmă, Diana Elena Dumitriu (40 ani) figurează ca fiind beneficiarul afacerii care la finalul anului 2023 a realizat vânzări de 79 de milioane de lei și cea mai mare creștere procentuală din top 11 a profitului propriu față de anul anterior, de +143% (la de 11,3 milioane lei, la 3,3 milioane). În plus, această companie a angajat în 2023 cei mai mulți salariați comparativ cu celelalte companii cu cele mai mari cifre de afaceri. De la 257 de salariați în 2022, Godaddy Services SRL a ajuns la 350 la finalul anului trecut (+93). MAMBU TECH SRL – Asociatul unic al acestei companii este Mambu GMBH Germania, însă beneficiarii reali sunt Mădălina Oana Apetre (40 ani) și Mihail Ciprian Diaconașu (35 ani), doi dintre cei mai tineri oameni de afaceri din top 11 Firme IT din Iași 2023. Compania a renunțat de la un an la altul la 46 de angajați, încheind 2023 cu un efectiv de 149 de salariați. Cifra de afaceri, de 57,7 milioane lei a fost cu 11% mai mică decât în anul anterior, iar profitul a fost, de asemenea, în scădere. BASWARE SRL îi care ca beneficiari pe finlandezul Martti Tapani Nurminen (45 ani) și pe americanul Jason Mark Kurtz (56 ani), prin firma finlandeză Basware Corporation, care este acționarul unic al Basware SRL de la Iași. Cu o cifră de afaceri de 50,8 milioane lei și profit de 3,9 milioane lei, Basware SRL a înregistrat o marjă de profit de 8% și a avut o creștere ușoară pe toate planurile (+8% vânzări, +7% profit, +1% număr angajați). LEVI 9 GLOBAL SOURCING BALKAN SRL – are ca unic acționar Levi 9 Global Sourcing BV din Olanda, iar unul dintre cei doi fondatori ai firmei olandeze e prinț: Prins Van Orange Bernhard Lucas Emmanuel Van Vollenhoven (55 ani).

Wikipedia precizează că „înainte de succesiunea vărului său Willem-Alexander ca rege, a fost membru al Casei Regale Olandeze și al unsprezecelea în linia de succesiune la tronul olandez. Cu succesiunea lui Willem-Alexander, el nu mai este membru al Casei Regale Olandeze și nu mai este în linie pentru succesiunea directă la tronul olandez, dar își păstrează în continuare calitatea de membru al familiei regale olandeze”. În topul firmelor ieșene, rangul său e mai înalt – e pe locul 9, după ce Levi 9 Global Sourcing Balkan SRL a obținut o cifră de afaceri de 49,7 milioane lei și profit de 5,7 milioane lei.

Al doilea fondator al Levi 9 Global Sourcing BV este Menno De Jong (foto jos)

SMART BYTE SOFT SRL – Compania plasată pe locul 10 din Top 11 a înregistrat anul trecut cea mai mare creștere procentuală a cifrei de afaceri față de 2022 (+142%). A generat vânzări de peste 40,4 de milioane de lei, în condițiile în care cu un an înainte vânzările se situau la nivelul de 16,8 milioane lei. Profitul a înregistrat, de asemenea, una dintre cele mai mari creșteri de la un an la altul (+117%). În același timp, Smart Byte Soft SRL a avut și cea mai mare marjă de profit din Top 11 (de 41%). Compania are acționariat românesc: 91% din acțiuni aparțin companiei Future Invest Ideas SRL, reprezentată de Daniel Rîngheanu, iar restul de 9% se împart în mod egal între trei acționari persoane fizice: Cătălin Rîngheanu (44 ani), Jean Adrian Cariga (36 ani) și Daniel Petrișor Cariga (30 ani). THINSLICES DEVELOPMENT SRL – Pe locul 11 din 11 cele mai puternice firme de IT din Iași după cifra de afaceri realizată în 2023 s-a plasat o companie românească. ThinSlices Development are un singur acționar, pe ieșeanul Ilie Ghiciuc (40 ani). Compania sa e specializată în „activităţi de consultanță în tehnologia informaţiei”. În topul național, în acest domeniu de activitate lider e IBM România, care a avut anul trecut o cifră de afaceri de 1.076,7 milioane de lei. ThinSlices Development s-a plasat pe locul 41, cu cifra sa de afaceri de 39,4 milioane lei. Dintre cele 11 companii de top, ThinSlices Development a avut cea mai mică marjă de profit, de 3,59% dar a făcut angajări – și-a crescut personalul de la 59, la 62 de salariați.

Rezultatele companiilor de top din Iași par să fi fost sub cele măsurate la nivel global de specialiștii care au realizat Raportul „Sector Atlas 2024”. Dar în analiza pe țări făcută de aceiași specialiști, prognoza sectorului IT din Români este de creștere.

Și tot despre creștere menționează și „Planul Național de Acțiune privind Deceniul Digital 2030”, aprobat de Guvernul României în ședința sa de miercuri, 2 octombrie, în conformitate cu strategia europeană „Busola pentru dimensiunea digitală”.

Sectorul IT din România este bine dezvoltat, potrivit documentului, având o forță de muncă calificată și costuri competitive. Acest sector continuă să crească, contribuind semnificativ la PIB (15-17%), adăugând 1,3% la creșterea PIB-ului în 2022. În 2023, IT-ul a contribuit cu 8,2% la economie, aproape dublu față de zona euro. Industria IT susține indirect aproximativ 270.000 de locuri de muncă, însă se confruntă cu un deficit de 10.000 de experți din cauza emigrației. Totuși, ecosistemul favorizează inovarea, antreprenoriatul și investițiile străine, contribuind la transformarea digitală a economiei. (Cristina Petrache)

