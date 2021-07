Topul liceelor din Iași după mediile de la Evaluarea Națională. Surprize, surprize!

Ca în fiecare an, „Ziarul de Iaşi“ a realizat cel mai necontroversat Top al liceelor din oraş: am făcut media tuturor mediilor de la Evaluarea Naţională. Surprizele nu lipsesc: chiar dacă primele trei colegii sunt de ani buni aceleaşi, ordinea lor este cu totul alta anul acesta. De asemenea, sunt surprize notabile şi în ce priveşte celelalte colegii sau licee din clasament. Ca o noutate, anul acesta am făcut şi un top pe obiecte de examen, separat: Română şi Matematică.