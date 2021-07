Topul liceelor după mediile la bacalaureat. Locul I și II, la două sutimi. Alte surprize

„Ziarul de Iaşi” a realizat şi anul acesta topul liceelor din Iaşi în funcţie de media mediilor de la bacalaureat. Acest clasament poate stârni unele controverse. Discuţiile au drept argumente, în fiecare an, fie specializările unui anumite şcoli, cum este cazul Liceului "Moisil" care subliniază faptul că pregăteşte elevi pentru piaţa de IT, deci pune mai mult accent pe Matematică, fie Colegiul "Racoviţă" care consideră că nu este corect să fie luate în considerare şi rezultatele elevilor de la frecvenţă redusă. De asemenea, majoritatea şcolilor subliniază că nu ar fi corectă introducerea în calcule a celor neprezentaţi şi există cazuri, inclusiv în acest an, de elevi consideraţi "respinşi" cu două note de peste 9 şi una sub 5. Pentru a elimina aceste nemulţumiri, am luat în considerare pentru acest top doar candidaţii promovaţi, din seria curentă şi care au urmat cursurile la zi.