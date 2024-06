Topul neregulilor găsite la distribuitorii de mâncare din Iași. ITM a controlat firmele de curierat

Inspectorii de Muncă din Iași au controlat firmele de curierat. Au fost vizate, inclusiv, cele care acoperă segmentul delivery a HoReCa, unde lucrează și mulți cetățeni străini. Acțiunea s-a desfășurat pe tot parcursul acestui an și a urmărit respectarea prevederilor legale la curieratul en gros și en detail ca urmare a unor sesizări, după cum spun oamenii legii.

25 de acțiuni de verificare ale ITM

Astfel, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Iași susțin că au efectuat în jur de 25 de acțiuni de verificare, în urma cărora au fost descoperite și nereguli legate, fie de încălcarea drepturilor salariale, fie a repausului săptămânal. ”Ca aspecte constatate, s-au descoperit nereguli privind lipsa condicilor de prezență, neplata drepturile salariale, neplata orelor suplimentare și nerespectarea repausului săptămânal. Au fost inclusiv, persoane care munceau fără forme legale, în sensul în care li s-au întocmit contracte de muncă, dar n-au fost transmise în Revisal, conform legii”, a transmis inspectorul-șef al ITM Iași, Costel Grojdea.

Totodată, acesta a mai precizat că printre firmele sancționate s-au numărat și societăți cu sediul social în alte județe, situație care a impus o birocrație mai mare. ”În astfel de cazuri, munca la negru a fost sancționată de noi, dar în ceea ce privește celelalte nereguli constatate, am făcut fișe de identificare, am făcut nota de constatare și le-am trimis în județul unde firma își are sediul”, a explicat șeful ITM Iași.

Obiectivele acestor acțiuni au fost atât diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii din domeniu, creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării legii privind sănătatea și securitatea în muncă și asigurarea respectării tuturor măsurilor necesare prevenirii accidentelor de muncă, cât și eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă.

