Topuri dama sexi pentru club si party (P)

Ai asteptat cu nerabdare iesirile in club si petrecerile care se termina dimineata, la orele tarziu? Fetele pline de viata stiu cum sa dea startul unor nopti si zile memorabile. Cat despre tinutele privind serile in club si petrecerile pe cinste alaturi de prieteni, nici ele nu vor fi mai prejos. Daca faci inventarul pieselor vestimentare necesare la astfel de ocazii si vrei sa dai un refresh garderobei din acest punct de vedere, astazi iti oferim sugestii variate de topuri pentru toate gusturile.

Cele mai sexy topuri dama, la JojoFashion

Ieftin, modern si bun? JojoFashion este un magazin online de top care raspunde cu succes la aceste dorinte. Cu ajutorul lor vei putea gasi variate modele de topuri dama sexi, prin intermediul carora sa faci senzatie cu aparitia ta la petrecere. Vei descoperi topuri de dama in croiuri distincte, alaturi de numeroase culori, materiale sau marimi astfel incat, dintr-un singur clic. In plus, transportul este gratuit la comenzi de peste 100 lei si vei economisi bani pentru alte dorinte.

Odata livrate la adresa casei tale sau oriunde ai placerea in tara, nu ramane decat sa probezi toate piesele. Iar la nevoie, poti inclusiv sa returnezi piesele care nu ti se potrivesc, urmand sa primesti o alta marime sau banii inapoi.

Atat e de simplu! Si bineinteles, daca ai nevoie de rochii de zi, rochii festive, pantaloni, fuste, geci etc. tot la JojoFashion vei putea gasi si aceste articole vestimentare. Stiind toate aceste lucruri, nu ramane decat sa-ti transformi mediul favorit, in cabina ta de proba, si sa faci shopping inteligent si accesibil cu magazinul Jojo.

Top 4 topuri dama pentru petreceri

Alegerea este tot mai dificila cand ai la dispozitie atatea modele variate ce par sa ti se potriveasca? Iata 4 recomandari de topuri dama pentru petreceri ce ar putea fi potrivirea perfecta.

Top cu paiete Atika

Topul Atika este o alegere indrazneata si sclipitoare, excelenta pentru adolescente si femei increzatoare. Cu si fara poate, acesta te poate ajuta inclusiv sa cuceresti inima alesului tau, dat fiind croiul scurt si indraznet prevazut cu decolteu adanc in V. Este disponibil in 4 nuante, iar bretelele ajustabile si materialul elastic acopera o varietate de marimi clasice.

Top dama Creolla

In cazul in care ai preferat dintotdeauna topurile romantice, iata ca avem si o sugestie pentru tine - topul Creolla. Este tot un top dama scurt ce impresioneaza prin confortul oferit de captuseala cu un continut de 95% vascoza, cat si prin imprimeul floral si vesel, potrivit pentru zilele calduroase de vara. Acesta poate fi purtat cu succes atat ziua, la tinutele obisnuite, dar si seara, la petreceri.

Croiul atrage atentia prin manecile cazute si bufante, respectiv prin benzile elastice care ofera o potrivire perfecta in raport cu diferite dimensiuni corporale. Vei face o investitie cu succes intr-un top confortabil si versatil.

Top tip corset Rotterdam

Cauti cel mai sexi si cel mai senzual top cu putinta? Daca nu-ti este teama sa lasi anumite aspecte la vedere, poti alege inclusiv topul Rotterdam cu un aspect tip corset. Acesta este confectionat dintr-un material cu asepect lucios si reda ca prin urmare, caracterul indraznet al celei care-l poarta. Bustul este bine definit cu ajutorul unor cupe si sarme de sustinere, fiind ideal pentru femeile care se bucura de forme impunatoare pe care-si doresc sa le puna in evidenta.

Top pulover Nathalie

Iar daca vrei un top cu maneca lunga, ptrivit indeosebi pentru zilele mai reci sau serile racoroase, atentia ta se poate indrepta incluusiv catre topul tip pulover de la Nathalie. In ceea ce priveste dimensiunea esti deja familiarizat, dar lucrul prin care impresioneaza este decupajul oval de la nivelul taliei. Vezi si tu daca ti se potriveste!

sursa foto: jojofashion.ro