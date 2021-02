Tot ce trebuie să ştii despre Iaşi dacă intenţionezi să te muţi cu locul de muncă aici

O agenţie din Iaşi care oferă servicii de consultanţă în management şi resurse umane, cu precădere în sectorul IT, a creat un ghid despre oraşul Iaşi cu scopul de a arăta de ce este o opţiune competitivă de luat în calcul pentru cei care doresc o schimbare profesională, inclusiv în alt oraş. Ghidul se adresează celor care fie nu au auzit încă despre Iaşi, fie au o imagine de acum mulţi ani, care nu se potriveşte stadiului actual de dezvoltare. Atractivitatea profesională este dublată de o plajă largă de opţiuni de petrecere a timpului liber, care susţine stiluri diferite de viaţă, în funcţie de nevoile profesioniştilor. Conceptualizarea ghidului realizat de EDUROM Recrutare, parte a Grupului EDUROM, a durat aproximativ 4 - 5 luni, fiind momentan disponibil doar în format online.

Este pus la dispoziţie gratuit pe site-ul edurom.ro: https://www.edurom.ro/your-potential-next-place-to-work-and-to-live-in-iasi-romania/. „ Am urmărit să surprindem aspectele cheie care pot oferi unui profesionist, chiar printr-o simplă răsfoire digitală, o viziune despre Iaşi şi ce are Iaşul de oferit. Au contribuit colegi din grup de diverse vârste şi cu stiluri de viaţă diferite pentru a ne asigura că prezentăm bogăţia de opţiuni pe care oraşul o oferă. De asemenea, am cerut ajutorul pentru a insera fotografii care să surprindă frumuseţea şi efervescenţa oraşului, pe care apreciem că le-am primit de la fotografi independenţi, instituţii, localuri, grupuri de promovare a turismului în Iaşi. Ulterior, partea grafică a necesitat o perioadă de încercări şi teste până am găsit varianta cea mai potrivită”, a spus pentru „Ziarul de Iaşi” Alina Avătămăniţei, responsabil comunicare în cadrul Grupului EDUROM.

Toate opţiunile într-un singur loc

Ghidul oferă o viziune de ansamblu despre Iaşi şi de ce este o opţiune competitivă de luat în calcul pentru o relocare. „Ne-am concentrat şi pe partea profesională, căci experienţa noastră de 18 ani în business, din care 13 ani în recrutare IT în Iaşi şi în România, ne arată că în oraşul nostru se găsesc proiecte provocatoare tehnic, captivante pentru seniori, în medii de lucru la standarde înalte. În ceea ce priveşte opţiunile de petrecere a timpului liber, pentru pasionaţii domeniului culinar avem restaurante cu specific internaţional, apreciate pentru savoarea meniurilor lor, precum şi posibilităţi de a achiziţiona alimente produse local. Pentru cei cu stil de viaţă activ, există o diversitate de săli şi sporturi, inclusiv comunităţi de sport. Pentru pasionaţii de natură, sunt oaze în oraş în care se poate evada, precum şi locuri frumoase la o oră distanţă de Iaşi. Iar pentru a ajunge la munte, e nevoie doar de 2 - 4 ore în funcţie de destinaţia aleasă şi de trafic. Iaşul oferă evenimente şi atracţii pentru pasionaţii de cultură şi artă, precum şi o varietate de concerte muzicale. Iar pentru cei care au familii, există un ecosistem întreg care poate susţine educaţia copiilor, din care părinţii pot alege opţiunile care sunt cele mai bune pentru copiii lor. De asemenea, nu putem să nu menţionăm de comunităţile profesionale grupate pe diverse domenii şi tehnologii, care aduc constant cunoştinţe de calibru global pentru profesioniştii din oraşul nostru”, ne-a explicat Alina Avătămăniţei.

Pandemia a accelerat implementarea proiectului

Ea arată că particularităţile oraşului Iaşi pot fi mai uşor cunoscute prin intermediul ghidului. „Ideea o aveam de mai mult timp şi ne-a fost confirmat faptul că este o practică foarte bună în cadrul conferinţelor internaţionale din domeniul resurselor umane, specific al recrutării, la care participăm periodic. Colegii din Edurom Recrutare au constant discuţii cu profesionişti IT din afara Iaşului, atât români, cât şi de alte naţionalităţi. Mulţi din aceştia fie nu au auzit despre Iaşi, fie au o imagine de acum mulţi ani, care nu face dreptate stadiului actual de dezvoltare. În contextul pandemiei, am accelerat implementarea acestei idei. Iar în contextul promovării lucrului de acasă, am vrut să aducem şi perspectiva că «acasă» poate fi mutat într-un oraş nou”, a mai spus Alina Avătămăniţei.