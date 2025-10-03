Tot ce trebuie să știi despre Sărbătorile Iașului. Va fi deschis, în sfârșit, și parcul din fața Teatrului Național

Sărbătorile Iașului vor debuta pe 8 octombrie, zi în care va începe și pelerinajul la Sfânta Parascheva. Pe 11 octombrie va fi inaugurat parcul din fața Teatrului Național.

Potrivit programului anunțat de Primăria Iași, manifestările comerciale tradiționale vor avea loc în perioada 11 – 15 octombrie: Târgul de Toamnă (produse de artizanat și hand made pe pietonalul Ștefan cel Mare, 41 de căsuțe), Târgul de blănuri (esplanada Costache Negri și zona Halei Centrale, 71 de locuri) Sărbătoare Vinului (Hala Centrală) și un parc dedicat distracțiilor (Ștrandul Municipal).

Concertul va avea loc pe 17 octombrie

Pe 17 octombrie, în fața Palatului Culturii, va avea loc un concert susținut de artiști precum Ștefan Bănică jr., The URS, Irina Baianț, Orchestra Mitropolitană Iași, 3 Tenori, Corul Marii Unirii și Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” Iași. La final va avea loc un spectacol cu 250 de drone luminoase și focuri de artificii. Pe lângă cei 500.000 lei alocați de Primăria Iași, pentru susținerea acestor evenimente au fost repartizate și câteva sute de mii de lei din bugetul Ateneului Național din Iași.

Alte evenimente în care este implicată direct Primăria vizează ceaiul și masa pelerinilor, alături de un eveniment de gală la sediul municipalității („Seara valorilor”).

Conform informațiilor furnizate de Primăria Iași, în timp Sărbătorilor va fi inaugurat parcul din fața Teatrului Național: evenimentul este programat pe 11 octombrie. Contractul de lucrări pentru acest obiectiv a fost semnat încă din august 2021, dar lucrările au fost tergiversate.

Sfânta Parascheva va fi scoasă în procesiune pe 8 octombrie

În paralel cu Sărbătorile Iașului are loc pelerinajul la Sfânta Parascheva: moaștele vor fi scoase în procesiune și depuse în baldachinul din fața Catedralei Mitropolitane pe 8 octombrie, ora 6:30. Primul val de pelerini este așteptat în special din Voluntari: 160 de autocare vor ajunge la Iași și vor fi parcate pe bld. Regele Ferdinand I, unde circulația va fi restricționată.

Restricții de circulație vor fi impuse, după caz, și în zona centrală: bld. Ștefan cel Mare va fi închis traficului, iar restricții punctuale vor fi decise treptat pe traseul pelerinilor, respectiv pe străzile G.M. Cantacuzino, Iordachi Lozonschi, Petru Movilă, Uzinei, Morilor, Ipsilanti, Sfântul Andrei, Iancu Bacalu și cele două bulevarde de-a lungul râului Bahlui (Regele Ferdinand I și Regele Mihai I).

Procesiunea „Calea Sfinților” (Catedrala Mitropolitană – strada I. C. Brătianu – strada Cuza Vodă – strada Armeană – strada Costache Negri – pietonalul Ștefan cel Mare şi Sfânt – Catedrala Mitropolitană) va avea loc duminică, 12 octombrie (ora 19:00). Două zile mai târziu, începând cu ora 09:30, se va desfășura Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva pe un podium amplasat la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

„Pentru cei care nu vor reuşi să fie prezenţi în preajma zonei amenajate, anunţăm că slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locaţii”, conform Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

În acest an, pelerinii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Grigorie Palama, care vor fi aduse din Tesalonic (Grecia), la finalul zilei de 11 octombrie.

MMB pune la dispoziția pelerinilor două numere de telefon pentru informații pe întreaga durata a sărbătorii religioase: 0757.57.91.00 şi 0757.033.466. De asemenea, pe portalul doxologia.ro și site-ul mmb.ro va fi afişat în timp real, non-stop, locul unde se află capătul rândului închinătorilor ce va fi dispus pe acelaşi traseu bine-cunoscut.

Mobilizare în rândul instituțiilor de sub autoritatea Primăriei

Conform reprezentanților Primăriei Iași, toate serviciile municipalității vor mobiliza numeroase echipaje de lucrători în perioada Sărbătorilor. Servicii Publice va amenaja traseul pelerinilor, va contribui la instalațiile aferente scenei din fața Catedralei și va monta diverse ornamente florale pe pietonalul Ștefan cel Mare.

„Salubris SA va asigura curățenia în zonele tuturor evenimentelor și va pune în funcțiune zece module de igienă dotate cu toalete și dușuri în zonele frecventate de persoanele care vor veni în pelerinaj de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, inclusiv în curtea Catedralei Mitropolitane”, arată Primăria într-un comunicat.

Pentru masa pelerinilor, Direcția de Asistență Socială va pregăti 60.000 de sarmale. Aceeași direcți va pune în funcțiune și adăpostul municipal de la Baia publică astfel încât să poată găzdui pelerinii care solicită sau nu au altă posibilitate de cazare. „Poliția Locală își va mobiliza toate resursele pentru a asigura ordinea publică la evenimentele publice, dirijarea circulației, îndrumarea pelerinilor, combaterea cerșetoriei și a furturilor din buzunare”, se mai precizează în comunicat.

