Tot mai multe voci din interior împotriva lui Orban. Secretarul general al PNL: "Să plece"!

Robert Sighiartau, secretarul general al PNL, a declarat luni, 18 ianuarie, ca liderul Partidului National Liberal, Ludovic Orban, trebuie sa renunte la sefia partidului.

"Au fost mai multe greseli in Guvernarea Orban, dar cel mai mult ma deranjeaza ca am fost pusi alaturi de PSD in foarte multe contexte din cauza comportamentului colegilor mei. In ultimul an partidul a fost condus discretional. E clar ca trebuie sa discutam in interiorul partidului si trebuie sa alegem o noua echipa", a afirmat Robert Sighiartau.

"Tot mai multi colegi sunt suparati ca PNL a cedat ministere extrem de importante. Vorbim aici de platforma pe care PNL a dezvoltat-o pentru dezvoltarea Romaniei. Nu ne putem juca cu tara. Avem nevoie de o guvernare solida", a mai adaugat Sighiartau.

Rares Bogdan, europarlamentar si prim-vicepresedintele PNL, a anuntat duminica, 17 ianuarie, ca il sustine pe premierul Florin Citu pentru sefia PNL si l-a criticat dur pe Ludovic Orban, actualul lider al partidului si presedintele Camerei Deputatilor.

"Cu exceptia unui singur om, toti premierii care au ajuns la Palatul Victoria au iesit de acolo tracaniti la cap. Au iesit de acolo cu capul umflat. La toti li se pare ca fara ei universul nu mai functioneaza, ca sunt mesianici pentru Romania si pentru omenire si niciunul cu exceptia lui Emil Boc, restul sau stricat la cap. Ludovic Orban, din pacate, in loc sa intre acolo si sa ramana omul care a fost, la randul lui i s-a umflat capul. Si-a inchipuit ca e cainele alfa, lupul alfa, omul fara de care Romania nu merge inainte, el le stie pe toate. Sa ne intelegem. El nu e un om rau. El e un premier care a fost bun intr-o perioada infioratoare pentru Romania. Eu ii contest modul in care a condus si modul in care a fost discretionar in decizii. El nu a consultat partidul cand a vorbit despre un ministru. A venit cu o lista pe care a supus-o votului", a afirmat prim-vicepresedintele liberal.

