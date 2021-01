Tot mai multi oameni cauta alternative la WhatsApp. Signal, cresteri spectaculoase

Numarul noilor utilizatori care instaleaza aplicatia gratuita de mesagerie instantanee Signal in fiecare zi este pe cale sa depaseasca pragul de 1 milion, apropiindu-se foarte mult de nivelurile inregistrate de mult mai marele sau rival WhatsApp, in urma publicarii unui update al acestui serviciu de mesagerie online detinut de Facebook in ceea ce priveste politica sa de confidentialitate.

Aproximativ 810.000 de utilizatori din lumea intreaga au instalat Signal in cursul zilei de duminica, de aproape 18 ori mai mult decat numarul de descarcari ale acestei aplicatii din data de 6 ianuarie, ziua in care WhatsApp si-a actualizat termenii politicii sale de confidentialitate, potrivit datelor comunicate de compania de cercetari de piata Apptopia.

Noii termeni de confidentialitate de la WhatsApp atribuie acestei aplicatii dreptul de a impartasi datele personale ale utilizatorilor, inclusiv locurile in care se afla si numerele lor de telefon, cu compania sa mama, Facebook Inc., si cu divizii ale acesteia, precum Instagram si Messenger. Utilizatorii care nu vor accepta noii termeni nu vor mai avea acces la conturile lor incepand din data de 8 februarie.

Sustinatorii dreptului la confidentialitate au criticat acel update si au citat istoricul companiei Facebook in ceea ce priveste gestionarea datelor private ale utilizatorilor, iar multi dintre ei le-au sugerat acestora sa migreze catre alte platforme online, precum Telegram si Signal.

Printre sustinatorii aplicatiei Signal se afla si antreprenorul sud-african Elon Musk, care le-a recomandat admiratorilor lui sa renunte la WhatsApp si sa inceapa sa foloseasca Signal.

Aflati amanunte de pe ziare.com.