Totul despre RoPay – Cum să scapi de comisioane când faci plăți cu cardul sau cum trimiți bani instant după numărul de telefon? Ai nevoie doar de un cod QR

În loc de bancnote și carduri, telefonul devine portofel. RoPay, sistemul românesc de plăți instant, face posibil transferul banilor în câteva secunde, doar prin scanarea unui cod QR, iar acum din ce în ce mai multe bănci din România adoptă acest serviciu.

În prezent, RoPay este disponibil prin aplicațiile a șase bănci: CEC Bank, Libra Bank, BRD, ING, BCR și Vista Bank. Alte instituții financiare precum Banca Transilvania, Raiffeisen, Salt Bank și UniCredit urmează să ofere și ele plăți instant prin cod QR, fiind în curs de implementare a sistemului.

Cum poți trimite bani instant?

Totuși, pentru a trimite bani prin RoPay, trebuie să fiți aproape de persoana care îi primește, deoarece plata se realizează prin scanarea codului QR afișat pe telefonul beneficiarului. Spre deosebire de RoPay, unele bănci, de exemplu ING, permit transferuri instant doar cu numărul de telefon, fără ca plătitorul și destinatarul să fie în aceeași locație. Asta înseamnă că banii pot ajunge rapid oriunde în lume.

Cum funcționează RoPay între persoane

Imaginați-vă că sunteți la masă cu un prieten și vreți să îi returnați o sumă de bani. În loc să căutați un bancomat sau să tastați manual datele contului bancar, tot ce trebuie să faceți este ca prietenul să deschidă aplicația de mobile banking, să selecteze opțiunea RoPay, să aleagă contul în care vrea să primească banii și să genereze un cod QR. Plătitorul deschide apoi aplicația propriei bănci, scanează codul QR afișat pe ecranul telefonului prietenului și confirmă plata, iar banii ajung instant în contul beneficiarului.

Tot procesul durează doar câteva secunde și nu presupune niciun cost. Singura condiție este ca ambele persoane să fie una lângă alta, pentru că plătitorul trebuie să scaneze codul QR afișat pe telefonul beneficiarului.

Nu doar între prieteni, ci și la cumpărături

Deși primul pas a fost folosirea între persoane fizice (așa-numitele plăți P2P – person to person), RoPay a fost gândit și pentru magazine și plăți de facturi. La comercianți, codul QR poate fi static și afișat lângă casă sau pe bon, iar clientul doar îl scanează și introduce suma, potrivit informațiilor de pe site. La fel și în online sau pe facturi: dacă apare sigla RoPay, plata poate fi făcută instant direct din aplicația de mobile banking.

Comercianții economisesc costurile cu POS-urile și comisioanele, iar clienții pot plăti repede, sigur și fără taxe.

RoPay a fost gândit pentru a încuraja trecerea plăților din zona cash în mediul digital. Transferurile sunt procesate instant și sunt disponibile la orice oră.

Publicitate și alte recomandări video