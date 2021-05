Tradiții și obiceiuri de Armindeni. 1 mai este Ziua Pelinului sau Ziua Bețivilor

In fiecare an in ziua de 1 Mai, credinciosii si oamenii de rand sarbatoresc Armindenul. In popor, aceasta sarbatoare mai este cunoscuta si sub denumirea de Ziua Pelinului sau Ziua Betivilor sau Pomul lui Mai si semnifica inceputul verii.

Armindenul se serbeaza pentru rodul pamantului, ca sa nu bata grindina, impotriva daunatorilor, pentru sanatatea vitelor, vinul bun, oamenii sanatosi, prin petreceri la iarba verde, unde se mananca miel si cas si se bea vin rosu cu pelin.

Tot in aceasta zi are loc si petrecerea campeneasca numita “Bautul Martisorului”, dar se culeg si plantele medicinale amare. In popor, in aceasta zi era celebrata si ziua Pelinului, planta despre care se spune ca ar avea puteri magice.

De Armindeni barbatii poarta un manunchi de pelin la palarie si nu lucreaza pe camp sau in gospodarie, lucru care se petrece si in randul femeilor. Oamenii tin aceasta traditie cu sfintenie pentru ca vinul obtinut anul trecut sa nu faca floare si sa se conserve bine.

De sarbatoarea Pelinului, aceasta planta se pune pe masa, alaturi de tacam, intre asternut si haine pentru a indeparta spritele rele din toata gospodaria.

Se obisnuieste ca pelinul cules in aceasta zi sa se pune in bautura care va urma sa fie servita de amatorii de licori. Se crede ca pelinul ii va lecui de excese.

Cu o zi inainte, se aduce din padure o ramura verde sau un pom curatat, iar de 1 Mai se pune in fata casei, unde se lasa pana la seceris, cand se pune in focul cu care se coace painea din graul cel nou.

In aceasta dimineata se impodobesc cu ramuri verzi stalpii portilor si caselor, dar si intrarile in adaposturile vitelor, pentru ca oameni si animale, deopotriva, sa fie protejati de fortele distrugatoare ale spiritelor malefice.

Conform credintei populare, ziua de Armindeni este perfecta pentru a semana pepenii, castravetii si fasolea. Pentru ca via sa fie aparata de grindina si insectele daunatoare, via nu trebuie muncita in aceasta zi.

Aflați amănunte de pe calendarulortodox.ro și crestinortodox.ro.