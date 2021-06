Traducătorul şi pistolul

FB mi-a propus (S-ar putea să te intereseze, ceva pe-acolo) într-o zi (18.04.21) un articol marca Eugen Istodor supratitrat Lecţie de couching şi comunicare: Vlad Voiculescu. Ticăloşii politicieni, viermii din presă şi Mielul (HotNews.ro, 17 aprilie 2021).

Trecuse deja ceva timp după ce l-am citit, când mi-a răsărit în minte un dubiu: stai aşa, parcă Istodorul ăsta a zis couching, frate, nu coaching!?

Caut din nou articolul, verific: a zis exact aşa, chiar în supratitlu şi încă de vreo trei ori în text.

Hm. Dacă-i o greşeală, sincer să fiu, e tare simpatică. Dacă nu-i o greşeală (înclin să cred că nu-i...), atunci e tare cu tâlc jocul de cuvinte. Părerea mea.

P.S. Ca să nu las nelămurit sensul celor două substantive (pentru cei care nu ştiu engleză): coaching vine de la coach (antrenor), couching de la couch (canapea)...

Acronimul „identitar”

Mă uit eu într-o dimineaţă la RTL (Guten Morgen, Deutschland, matinalul de luni până vineri) şi văd într-o ştire despre proteste anti-restricţii pandemice pe spatele hainei unui protestătar (n-a, îmi plac şi mie jocurile de cuvinte...) un imprimeu pe cât de nevinovat, pe tot atât de vinovat:

Nicht

An

Zuwanderung

Interessiert.

Mda. Un acronim, deci, pentru... NAZI (nazist)!

Miezul materialului: Serviciul Federal de Apărare a Constituţiei (Bundesverfassungsschutz) va ţine de-acum sub observaţie (supraveghere) extremiştii din rândul aşa-numitei mişcări a câşgânditorilor (Querdenkerbewegung). De ce? Simplu: pentru că pun în pericol democraţia negând democraţia. Ah, ce-mi plac extremiştii care se bucură de toate drepturile pe care ţi le oferă democraţia şi fac uz de ele ca să încerce să dărâme democraţia.

A, să nu uit: Nicht An Zuwanderung Interessiert înseamnă „Neinteresat de imigraţie” (subînţeles: de imigranţi).

Cum îi traduc’torul, aşa e şi pistolul

Pe la sfârşitul lui aprilie, pe când tocmai mă întorsesem de la ţară, nu mică mi-a fost mirarea când am dat pe TVR1 peste un serial german! No, aşa ceva...!! Un serial poliţist - Blochin. La graniţa legii.

Ia să stau pe el, să văd ce-i de capul lui. Ei, nu trece mult şi casc iar ochii, de data asta citind traducerea unei replici. Zice personajul, în original:

- Und was habe ich getan, Schmiere gestanden? (Şi eu ce-am făcut, am stat de şase?)

Cum credeţi că a fost tradusă expresia Schmiere stehen? Aţi ghicit - complet după ureche:

- Şi eu ce-am făcut, i-am uns pistolul?

Mda, schmieren înseamnă a unge. Mai înseamnă şi a mitui, dar ca substantiv Schmiere în expresia dată nu mai are nicio legătură cu vreo ungere. Că traducătorul/ traducătoarea n-a ştiut expresia, asta e, nu-i chiar curentă. Dar oare de ce nu s-o fi gândit să verifice? Nu de alta, dar în ziua de azi nu mai ai nicio scuză: poţi lămuri cam orice căutând pe net.

A, păi oare n-or fi visând traducătorii de doi bani să fie dublate toate filmele: faci o gafă, faci două, faci câte vrei, că nu te mai prinde nimeni!

WTF de Brăila

Eram la o ciorbă de burtă, vizavi de Popasul Mărginimii (închis pentru renovare, dacă bine am înţeles), pe terasă la celălalt motel (relativ nou), când am văzut două femei tinere ieşind şi urcându-se într-un Mercedes (limuzină de limuzină, aşa, mai sport, dar nu propriu-zis sport, o maşină scumpă, evident, chiar şi la mâna a doua). Două brăilence, am putut deduce, după numărul de înmatriculare. Dar ceea ce m-a frapat a fost combinaţia de trei litere de pe număr: WTF. Dăcât.

Întrebare: o fi fost întâmplare ori numărul a fost obţinut la cerere? După aspectul tipelor (două fufe de bani gata), înclin să cred că numărul a fost opţiunea personală a posesoarei/şoferiţei: What the fuck, băi, fraierilor şi fraieriţelor care nu vă descurcaţi!!!

Cu trenul prin Transilvania

N-au schimbat decât o dată o vorbă, dar nu mi-am putut da seama de limba vorbită. Parcă era limba engleză, dar una ne-nativă în ambele cazuri. Pe o valiză mare, diverse abţibilduri: I Love Sarajevo (clasica inimioară în loc de love, desigur)! Ceva cu Slovenia Slovakia etc. De urcat, se vor fi urcat la Sibiu. De coborât, au coborât la Alba Iulia.

Ea a citit Being Mortal (A fi muritor) de Atul Gawanda, el Dracula, în original. De, erau în Transilvania, nu?

Michael Astner este poet, traducător şi publicist