Traficul din Iași: îmbătrânim la volan. Ora prânzului devine noul vârf. Ieșenii pierd inutil 9 zile de viață pe an în trafic: campioni naționali. Analiză comparativă pe orașe mari

Iașul e orașul cu cele mai mari probleme de trafic din România, după București și Timișoara. Un șofer obișnuit pierde aici anual 9,3 zile de viață din cauza aglomerației din trafic, potrivit Indexului de Trafic 2025, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, iar prin „șofer obișnuit” se înțelege un conducător care parcurge zilnic circa 30 de kilometri, timp de 250 de zile lucrătoare.

Clasamentul național confirmă decalajul imens dintre orașele mari și cele mici. Dacă la Reșița, Giurgiu sau Călărași șoferii pierd anual doar trei-patru zile de lucru din cauza congestiei, în București se ajunge la peste 12 zile, adică mai mult de jumătate dintr-un concediu legal. La Iași, ca și la Timișoara, pierderile trec pragul de nouă zile (gândiți-vă cum ați putea petrece acele zile în plus!). Mai exact, conform calculelor, ieșenii pierd anual 9,3 zile de lucru din cauza întârzierilor din trafic, șoferii din Timiș 9,6 zile, iar cei din Cluj 8,2 zile.

„Datele analizate de noi arată că ora de prânz este noul vârf de trafic. În multe orașe, vitezele minime nu se mai înregistrează la 8:00 sau 17:00, ci între orele 11:00 și 14:00”, a observat Florian Filat, directorul executiv al Institutului pentru Orașe Vizionare.

De ce orele prânzului devin noul vârf de aglomerație?

Schimbarea este pusă pe seama muncii flexibile, a programelor decalate și a unei dispersii mai mari a deplasărilor pe parcursul zilei. Cum intervalul de prânz devine cel mai aglomerat, iar drumurile scurte – către școli, piețe, spitale, birouri locale – se combină cu livrările, curieratul și transportul alternativ de tip Uber sau Bolt, soluțiile de mobilitate trebuie adaptate și pentru orele 11:00-14:00. Nu mai este suficientă concentrarea exclusivă pe orele tradiționale de „rush hour” și pe fluxurile de intrare ori ieșire din oraș, ci devine necesară o strategie și pentru mobilitatea cotidiană de proximitate, prin benzi dedicate transportului public, ferestre de timp pentru livrări, managementul parcărilor sau semaforizare adaptivă, au mai subliniat autorii studiului.

Indexul compară viteza de deplasare din zilele lucrătoare cu cea înregistrată duminica dimineața, între orele 7:00 și 8:00, considerată momentul de trafic liber, pentru a surprinde cât timp pierd efectiv șoferii în trafic. Datele au fost colectate între martie și iunie 2025, de luni până vineri, în intervalul 7:00–20:00, atunci când rețeaua rutieră este cel mai intens utilizată.

Indicatorii pe care se bazează clasamentul

În fiecare municipiu, respectiv sector al Bucureștiului, au fost analizate opt trasee – patru pe artere principale și patru pe drumuri urbane diverse – însumând în medie 90 de kilometri de rețea rutieră. În total, peste 600.000 de observații în timp real, preluate din Google Maps, surprind situația efectivă din teren, nu prognoze.

Clasamentul se bazează pe doi indicatori principali: diferența de viteză dintre duminică dimineața și zilele lucrătoare, care arată cât încetinește traficul, și viteza medie în timpul săptămânii, care reflectă ritmul general al mobilității urbane. Pentru o mai bună înțelegere, aceste date au fost traduse în doi indicatori suplimentari: ETTR (Excess Travel Time Ratio) – procentul de timp pierdut comparativ cu un trafic liber – și zile de viață pierdute în zilele lucrătoare, echivalentul timpului irosit de un șofer care parcurge zilnic 30 km, timp de 250 de zile pe an.

Rezultatele arată însă diferențe mari între orașele mari și cele de dimensiuni medii. Brăila și Galați sunt exemplele pozitive din categoria orașelor mari, unde timpul pierdut în trafic rămâne sub cinci zile anual. Autorii raportului pun aceste rezultate pe seama unei combinații între un ritm bun al mobilității și o diferență moderată de viteză între weekend și zilele lucrătoare.

Soluția pentru Iași: nu extinderea infrastructurii, ci schimbarea abordării

Indexul de Trafic este parte din CITY INDEX 2025, un barometru de performanță urbană care analizează 51 de indicatori, grupați în domenii precum calitatea vieții, prosperitate și vibrație.

Pentru Iași, raportul confirmă că problemele de mobilitate urbană nu mai pot fi tratate punctual, doar prin extinderea infrastructurii rutiere. Specialiștii insistă pe o schimbare de abordare: de la gestionarea fluxurilor de mașini către o viziune integrată, care să țină cont de comportamentul comunității și de nevoia reală de deplasare.

