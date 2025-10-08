Traficul din Iași, „paralizat” de Sf. Parascheva. LISTA străzilor închise – UPDATE

Circulația este închisă din această dimineață pe Bd. Regele Ferdinand (malul stâng al Bahluiului), între Podu-Roș și Podul de Piatră. Mai multe autocare staționează deja în zona Podului Cantemir. Artera respectivă se află pe traseul destinat rândului de pelerini, traseu delimitat deja cu garduri. Poliția Locală este prezentă peste tot, dar nu poate să facă față ambuteiajelor.

UPDATE 3

Ieșenii care au plecat din Bucium spre gară, au făcut, în unele cazuri și 80 de minute.

Adrian Covăsnianu. „E plin de „cele sfinte” în traficul ieșean! Bucium-Gară în 1h și 20 minute”, a punctat

UPDATE 2

Aproape 100 de autocare de la Voluntari sunt pe bd. Regele Mihai I.

UPDATE 1

Situația a rămas neschimbată în Podu-Roș și după ora 08:30.

Știre inițială

Așa arăta dimineață, Șoseaua Națională, care era blocată între Podu-Roș și bd. Cantemir. Este o stradă sufocată de mașini parcate de o parte și de alta. Ironia face ca în zonă să se afle clădirea serviciilor primăriei, unde funcționează și Serviciul Parcări.

Șoseaua Națională în stânga, bd. Regele Mihai în dreapta.

Traficul din Iași a „suferit” în această dimineață și din cauza a două accidente rutiere care au afectat, în unele locuri și circulația mijloacelor de transport în comun.

Restricții de circulație în perioada Sărbătorilor Iașului 2025

Circulația rutieră va fi restricționată sau închisă temporar pe mai multe artere din oraș, cu ocazia Sărbătorilor Iașului.

Traseul pelerinilor (8 – 15 octombrie 2025) În funcție de numărul participanților, circulația va fi restricționată pe:

str. Arh. G. M. Cantacuzino (sector str. Cloșca – str. Colonel Langa)

str. Iordachi Lozonschi (perimetrul Facultății de Teologie Ortodoxă și sectorul str. Petru Movilă – str. Cloșca)

str. Petru Movilă (sector str. Iordachi Lozonschi – str. Uzinei)

stradela Uzinei (sector str. Petru Movilă – str. Morilor)

str. Morilor (sector str. Uzinei – str. Alexandru Ipsilanti Vodă)

str. Alexandru Ipsilanti Vodă (sector str. Morilor – str. Sf. Andrei)

str. Sf. Andrei (sector str. Alexandru Ipsilanti Vodă – str. Iancu Bacalu)

str. Iancu Bacalu (sector str. Sf. Andrei – bd. Regele Ferdinand I)

bd. Regele Ferdinand I (sector Podu Roș – str. Iancu Bacalu)

Procesiunea „Calea Sfinților” (12 octombrie 2025, între orele 18.30 – 21.00) str. I. C. Brătianu

str. Cuza Vodă

str. Armeană

str. Costache Negri

bd. Ștefan cel Mare (sector str. Costache Negri – str. I. C. Brătianu)

Sfânta Liturghie – Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva (14 octombrie 2025, între orele 7.00 – 14.00) bd. Ștefan cel Mare (sector str. Costache Negri – str. I. C. Brătianu)

str. I. C. Brătianu (sector bd. Ștefan cel Mare – str. Cuza Vodă)

str. Agatha Bârsescu (sector str. I. C. Brătianu – str. Mănăstirea Dancu)

