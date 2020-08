Tragedia de la Metro: A schimbat şoferiţa banda sau motociclistul a “forţat” o depăşire prin dreapta?

Cine este vinovat de accidentul de la Metro de luni la amiază, în care şi-a pierdut viaţa un motociclist în vârstă de 26 de ani? Din primele cercetări făcute de către poliţiştii de la Rutieră reies mai multe întrebări decât răspunsuri. Poliţia a intrat în posesia unei înregistrări a accidentului, însă camera de supraveghere care a filmat evenimentul se afla la o distanţă apreciabilă. În filmare se vede impactul, însă nu se desluşeşte cauza accidentului. Ieri, administratorul drumului european a anunţat o primă măsură la locul producerii accidentului.

Cititi si: Îndemnul soției tânărului mort în accidentul de motocicletă: Iubiți-vă n econdiționat!

Accidentul este neclar şi este necesară o expertiză, chiar dacă poliţiştii au indicat luni la amiază, că, din primele cercetări, vina producerii accidentului ar aparţine unei şoferiţe aflate la volanul unui autoturism Skoda Fabia care nu s-ar fi asigurat la schimbarea benzii. Şi asta în condiţiile în care drumul are doar o bandă pe sens şi un acostament. În acest caz, poliţiştii spun că motociclistul şi autoturismul care s-au ciocnit la un moment dat circulau în aceeaşi direcţie, către Iaşi, au dorit să împartă aceeaşi bandă, după ce au trecut de spaţiul intrării de la depozitul Arabesque, însă şoferiţa avea prioritate. Anchetatorii încă nu ştiu dacă motociclistul ar fi lovit autoturismul sau invers.

Cititi si: Tragic accident la Metro: motociclist acroşat de o maşină şi aruncat într-un cap de pod

Cert este că tânărul de pe motocicletă avea viteză, drept dovadă fiind urmele de frânare lungi, de peste 20 de metri, existente pe asfalt. Martori au spus luni, poliţiştilor faptul că motociclistul ar fi forţat o depăşire a autoturismului condus de către şoferiţă, apoi a ricoşat într-un parapet din fier, şi apoi s-a izbit de cel din beton. “Circula în faţa noastră, şi din ce am văzut noi, a încercat să depăşească autoturismul, de care s-a lovit. Avea viteză”, au spus doi tineri aflaţi la locul accidentului. Locul în care s-a produs accidentul este destul de controversat din punct de vedere al infrastructurii, deoarece şoferii care circulă către Iaşi, imediat după ce trec de sensul giratoriu care intersectează şoseaua de centură, au impresia că drumul european se lărgeşte. De fapt, în zonă se află intrarea largă în curtea depozitului de la Arabesque, apoi, imediat drumul se îngustează la o bandă şi acostament, pe sens. De altfel, ieri la amiază, reprezentanţii Asociaţiei pentru Protecţia Rutieră “WorldStreet” au înaintat o petiţie Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi, pentru găsirea unei modalităţi de modificare a celor două parapete, din fier şi beton, existente pe marginea drumului, în sensul mutării în exterior al celui din fier. În acest sens, reprezentanţi ai Asociaţiei WorldStreet şi o echipă de ingineri şi directorul DRDP Iaşi, au mers la locul accidentului.

Cititi si: Tânărul motociclist decedat în accidentul de la Metro era căsătorit şi avea un c opil mic

“Parapetul din beton apără drumul european de umflarea pârâului care trece pe sub el, are rolul lui bine stabilit. De asemenea, parapetul din fier are rolul lui, de protecţie, şi ambele au fost montate conform normelor în vigoare. Vom alinia parapetul din fier cu cel din beton, ca să nu mai facă victime. Însă este o măsură de avarie, şoferii trebuie să circule cu atenţie şi în condiţii legale pe drumurile noastre. De altfel, în locul producerii accidentului se circulă cu maxim 60 km/h”, a spus Dănuţ Pilă, directorul DRDP Iaşi. În aceeaşi locaţie, mai sunt încă două cruci, aici murind şoferi care au încercat să întoarcă pe linie continuă. Tot ieri, locul în care a murit motociclistul, cunoştinţele acestuia au adus flori şi lumânări.