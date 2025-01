Tragedia de la Rediu – Apel al comunității pentru a ajutora familia băiețelului de 8 ani mort în accident. Nenorocirea putea fi mai mare

Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a proteja viața celor mici. Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

Acesta este mesajul unei apropiate a familiei, Anca Maxim, pe grupul local de Facebook „Rediu – Breazu – Horlesti – Tautesti – Ajutam comunitatea!”. O postare în care găsim contul bancar pentru donații, dar nu găsim numele titularului, dar pe care îl putem afla prin mesaj privat de la cea care a postat (vezi AICI)

Accidentul a avut loc luni în jurul orei 17. Copilul a apărut brusc în fața mașinii, iar șoferița de la volan nu l-a mai putut evita. „La data de 13 ianuarie a.c., am fost sesizați cu privire la faptul că, în localitatea Rediu, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din cercetările efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că o femeie, în vârstă de 45 de ani, în timp ce ar fi condus un autoturism, în localitatea Rediu, ar fi surprins și accidentat un minor, în vârstă de 8 ani. În urma accidentului, minorul a decedat”, anunîa luni seară Poliția.

În fapt, copilul ieșea de la o farmacie și a traversat strada prin loc nepermis, ieșind în fața mașinii care l-a accidentat mortal de după o dubiță parcată. Acesta era împreună cu sora lui mai mică, cei doi fiind crescuți de bunică.

Printre numeroasele mesaje la postarea de mai sus, prin care erau puse la zid neatenția șoferilor, dar și lipsa de grijă a primăriei, era și unul care oferea unele detalii despre familie:

„Ce treaba au autoritatile in acest accident? Ce ai vrea, sa vina primarul la fiecare acasa, sa le educe copiii? Ce cauta un copil de 8 ani singur pe strada la ora aia? De ce bunica l-a trimis singur sa cumpere masti, cand era constienta ca trebuie sa traverseze prin loc nepermis? Copilul mai era insotit si de sora lui mai mica. Noroc de ea ca a avut pasul mai scurt si nu a fost lovita, insa si-a privit fratiorul mort. Vai de sufletul lor de copii chinuiti. Sper sa se sesizeze si protectia copilului in acest caz. Soferita care l-a lovit nici timp de reactie nu a avut. Copilul a iesit din spatele dubei si i-a sarit fix in fata. Fereasca Dumnezeu pe toti soferii de asa ceva, ca i se poate intampla oricui.”