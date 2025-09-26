Tragedia de la Spitalul de Copii din Iași. Președintele României, Nicușor Dan, cere transparență și un plan național de combatere a infecțiilor nosocomiale

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj public după tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața în urma unor complicații încă investigate de autorități.

„Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat”, a declarat șeful statului.

Acesta a subliniat că situația impune o anchetă rapidă și complet transparentă: „Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale. Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc”.

Președintele a cerut publicarea integrală a tuturor rapoartelor oficiale: „Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a atras atenția și asupra vulnerabilităților sistemului medical din România, evocând lipsa investițiilor și pericolul infecțiilor nosocomiale. „În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților. România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor”, a avertizat acesta.

În final, președintele României a cerut măsuri imediate din partea autorităților centrale: „Cer ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”.

Declarațiile lui Nicușor Dan vin în contextul unei presiuni publice puternice pentru aflarea adevărului și adoptarea unor măsuri concrete, astfel încât asemenea tragedii să nu se mai repete.

Sursa: Nicușor Dan

