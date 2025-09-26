MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

Tragedia de la Spitalul de Copii din Iași. Președintele României, Nicușor Dan, cere transparență și un plan național de combatere a infecțiilor nosocomiale

De Redacția
vineri, 26 septembrie 2025, 17:15
2 MIN
Tragedia de la Spitalul de Copii din Iași. Președintele României, Nicușor Dan, cere transparență și un plan național de combatere a infecțiilor nosocomiale

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj public după tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața în urma unor complicații încă investigate de autorități.

Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat”, a declarat șeful statului.

Acesta a subliniat că situația impune o anchetă rapidă și complet transparentă: „Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale. Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc”.

Președintele a cerut publicarea integrală a tuturor rapoartelor oficiale: „Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a atras atenția și asupra vulnerabilităților sistemului medical din România, evocând lipsa investițiilor și pericolul infecțiilor nosocomiale. „În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților. România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor”, a avertizat acesta.

În final, președintele României a cerut măsuri imediate din partea autorităților centrale: „Cer ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”.

Declarațiile lui Nicușor Dan vin în contextul unei presiuni publice puternice pentru aflarea adevărului și adoptarea unor măsuri concrete, astfel încât asemenea tragedii să nu se mai repete.

Sursa: Nicușor Dan

Etichete: decese copii, infectii bacteriene, Nicusor Dan, spitalul sfanta maria

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network