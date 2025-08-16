Tragedia de la Târgu Frumos provocată de balansul rulotei – Cum eviți astfel de situații ce pot deveni dramatice: sfaturile unui instructor auto din Iași

O familie distrusă în câteva secunde de ceea ce pare a fi lipsa unei îndemânări auto în manevrarea unui ansamblu de mașină cu rulotă. Ziarul de Iași vă oferă în articolul de azi câteva sfaturi de la un instructor auto, pentru a evita accidentele cu rulota sau remorca, după tragedia cumplită de joi de la Târgu Frumos.

O clipă de neatenție sau o viteză prea mare pot transforma orice drum într-o tragedie. Este avertismentul unui instructor auto din Iași, după accidentul grav petrecut joi, pe 14 august, la ieșirea din Târgu Frumos către Pașcani, unde o familie întreagă a fost implicată într-un accident cumplit.

Mașina în care se aflau părinții și cele două fiice ale lor, un Mazda CX 30, plecase din Iași și tracta o rulotă încărcată, iar în prima curbă la dreapta după ieșirea din Târgu Frumos, o curbă ușoară și cu vizibilitate maximă de altfel, vehiculul a intrat în tangaj (balans): șoferița a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a izbit de un ansamblu greu format din autoutilitară și semiremorcă, care venea din sens opus. Pasagerul din dreapta mașinii Mazda a murit pe loc, șoferița a fost rănită grav și transportată la spital, iar cele două fetițe au ajuns de asemenea în stare critică la spital, unde cele trei se aflau și ieri, în stare critică și cu pronostic rezervat.

Din primele observații, se vede că șoferița a tras la un moment dat de volan ușor dreapta, fie speriindu-se, fie intenționând să se ferească mai tare de o betonieră ce venea din sens opus și care circula aproape sau chiar cu roata pe linia mediană a șoselei, iar după această manevră, care a dus mașina cu rulotă în dreapta până la marginea drumului, șoferița de 49 de ani pare să fi încercat o redresare bruscă din volan la stânga, iar asta a provocat un tangaj fatal rulotei din spate, care a împins rapid mașina pe contrasens, unde a fost lovită în plin de un tir ce venea din față, în urma betonierei.

Ce s-a întâmplat în cele câteva secunde fatale?

Am contactat un instructor auto din Iași, pentru a ne explica ce provoacă tangajul (balansul) unei rulote sau remorci tractate. Potrivit lui C.R., instructor auto, șoferița trebuia să acorde o atenție maximă în astfel de situații, mai ales că mașina tracta o rulotă încărcată și înaltă. Chiar și o secundă de neatenție sau o manevră bruscă poate destabiliza vehiculul și transforma un drum obișnuit într-o tragedie.

Cum influențează greutatea remorcii/rulotei tractate și poziția încărcăturii stabilitatea ansamblului auto și cum apare tangajul ce poate deveni fatal

„Din punctul meu de vedere, pentru că autoturismul tracta o rulotă, șoferița trebuia să fie foarte atentă. Este posibil fie să fi avut viteză neadecvată, fie să fi bruscat comenzile, nu știu, rămâne ca autoritățile să stabilească exact. În mod normal, pe un drum național limita este de 90 km/h, dar viteza trebuie adaptată la greutatea remorcii: dacă aceasta este încărcată și intră în tangaj, poate destabiliza mașina. Pentru a preveni astfel de situații, contează două lucruri: în primul rând viteza, în al doilea rând atenția la volan. Nu trebuie să fii distras niciodată. De multe ori intervine rutina: mergi, totul pare în regulă, scade concentrarea, mai vorbești cu cineva din mașină, mai arunci o privire spre copii, iar un singur moment de neatenție poate fi fatal”, ne explică instructorul auto.

Oricine poate greși, chiar și șoferii profesioniști

Totuși, chiar și atunci când șoferul respectă aceste reguli, riscurile unui accident rămân reale, iar consecințele pot fi dramatice.

„Oricâte cursuri ai face, lipsa de atenție poate duce la accident. Și șoferii de TIR, deși au toate atestatele, greșesc uneori. Este o chestiune de natură umană, oricine poate face o eroare. În mod normal, rulota urmează mașina fără probleme, dar totul depinde de vehicul, de încărcătură și de experiența celui de la volan. Chiar și pe autostradă, unde limita este 130 km/h, trebuie să adaptezi viteza. Dacă apare un balans, trebuie să reduci treptat, nu brusc, altfel riști să pierzi controlul. Indiferent de valoarea mașinii, dinamica unui accident este imprevizibilă. De la 50 km/h în sus, un impact poate fi fatal. Chiar dacă centura și airbagul te protejează, organele interne se deplasează la viteză mare și pot apărea hemoragii interne. Dacă nu se intervine rapid, urmările sunt tragice”, a completat instructorul auto.

Accidentul grav produs joi, 14 august, la ieșirea din Târgu Frumos spre Pașcani, este anchetat de polițiști, care iau în calcul mai multe ipoteze.

Autoturismul Mazda în care se aflau patru persoane – o femeie și un bărbat, ambii de 49 de ani, împreună cu cele două fiice ale lor – tracta o rulotă încărcată cu diverse obiecte, familia părând că pleca în concediu, din Iași.

În urma impactului, bărbatul aflat pe scaunul din dreapta față a decedat pe loc după impactul cu tirul, iar șoferița a fost grav rănită și transportată la spital. Cele două fetițe de pe bancheta din spate se află, de asemenea, în stare gravă.

Datele oficiale, din primele cercetări

Una dintre ipotezele polițiștilor este că rulota era prea grea pentru mașina care o tracta, un Mazda cu motor mai puternic dar de dimensiuni mici, și a intrat în balans la prima curbă la dreapta, imediat după ieșire. Balansul ar fi fost provocat fie de viteză neadaptată în curbă, fie de o manevră bruscă a șoferiței speriate de o betonieră care circula din sens opus, aproape de axul drumului.

Mașina a intrat apoi în coliziune cu un ansamblu format din autoutilitară și semiremorcă, condus de un bărbat de 50 de ani. Testul alcoolscopic al acestuia a ieșit negativ. A fost deschis, ca de obicei în astfel de cazuri, dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea cauzei exacte și stabilirii vinovaților.

